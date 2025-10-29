ANBC destaca papel clave de la IA para la sostenibilidad del crédito en la Asamblea FELABAN, en Miami

Evento promueve discusión sobre el uso responsable de la IA en el sector financiero

MIAMI, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Asociación Nacional de Oficinas de Crédito (ANBC), de Brasil, estará presente en la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que se celebrará del 31 de octubre al 3 de noviembre, en Miami. Elias Sfeir, presidente de ANBC, será uno de los panelistas del debate "La espada de doble filo: beneficios y riesgos de la IA", el 1º de noviembre.

El panel reunirá a líderes globales como Samuel Beck, de J.P. Morgan; Tom Zachach; y Susana Sierra, de BH Compliance. El objetivo es analizar los impactos de la inteligencia artificial en el ecosistema financiero, con énfasis en la gestión de riesgos, protección de datos, decisiones automatizadas y regulación. "La IA ha ampliado la capacidad analítica de los modelos de crédito, al tiempo que exige un cambio en la cultura operativa, gobernanza, transparencia y responsabilidad. La innovación debe avanzar junto con la protección de los datos y de la inclusión financiera", destaca Sfeir.

En las oficinas de crédito, el uso de IA contribuye a la eficiencia de los procesos, con ganancias relevantes en actualización de datos y prevención del fraude. Desde hace más de dos décadas, la industria emplea algoritmos de machine learning para análisis de riesgo y comportamiento crediticio.

Datos de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) señalan que el 74% de las instituciones identifican reducción de costos y aumento de eficiencia con IA. Además, el 63% informa mejoras en la prevención del fraude. En América Latina, la IA surge como aliada estratégica para reducir costos operativos y viabilizar soluciones personalizadas.

La entidad brasileña sigue de cerca la evolución del escenario regulatorio global. La reciente aprobación de la Ley de IA por parte de la Unión Europea estableció pautas pioneras para un uso ético y seguro de la tecnología. "El desarrollo de un marco legal equilibrado es esencial para garantizar la aplicación de la IA en el crédito. ANBC defiende un enfoque que fomente la innovación, respete los derechos de los consumidores y fortalezca la confianza y la inclusión financiera", concluye Sfeir.

Organizado por FELABAN y FIBA (Financial & International Business Association), el encuentro reúne a líderes y expertos regionales para debatir los principales temas económicos, tecnológicos y regulatorios que impactan el desarrollo financiero latinoamericano.

FUENTE ANBC