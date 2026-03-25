Andrea MacDonald se une a Mediakeys como directora ejecutiva para las Américas para liderar la próxima fase de crecimiento

Veterana de la industria de publicidad exterior aporta más de cuatro décadas de experiencia a la agencia líder internacional de publicidad exterior

NUEVA YORK, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Andrea MacDonald ha sido nombrada directora ejecutiva para las Américas de Mediakeys, la agencia internacional independiente especializada en publicidad exterior (OOH, por sus siglas en inglés). Con sede en Nueva York, MacDonald liderará la estrategia de crecimiento de Mediakeys centrándose en expandir la base de clientes de la agencia en EE. UU. y fortalecer su presencia en mercados clave de toda la región.

En este nuevo cargo, supervisará las operaciones mientras da forma a la estrategia regional más amplia de la empresa, trabajando en estrecha colaboración con equipos internacionales para conectar a marcas y agencias con toda la amplitud de sus capacidades globales.

"Andrea MacDonald es una de las líderes más respetadas en publicidad exterior, una pionera y una auténtica visionaria que ha ayudado a dar forma a esta industria durante décadas de trabajo excepcional", comentó Paul Cahierre, director ejecutivo global de Mediakeys. "Su comprensión y pasión por este medio, dónde ha estado y hacia dónde va, es extraordinaria. Estamos construyendo algo significativo en las Américas, y no hay nadie mejor que pueda liderarlo".

El nombramiento destaca la continua inversión de Mediakeys en la región y su compromiso de acelerar el crecimiento, profundizar las asociaciones y reforzar su posición como actor líder en las Américas.

MacDonald es la fundadora de MacDonald Media, a la que convirtió durante 23 años en una de las principales agencias independientes de publicidad exterior en el país, al crear campañas galardonadas para algunas de las marcas más reconocidas y queridas del mundo. Tras adquirir la agencia en 2020, fundó Honcha, una consultora de marketing y medios. Ha pasado más de cuatro décadas a la vanguardia de la industria de los medios de comunicación fuera del hogar, trabajando en el liderazgo de agencias independientes, redes de agencias importantes y organizaciones de la industria.

"Lo que me atrajo de Mediakeys es algo muy sencillo: 32 años, 20 oficinas propias, más de 100 mercados, un equipo", señaló MacDonald. "Conocen el panorama al igual que los lugareños, porque lo son. Ese tipo de experiencia local genuina, respaldada por una gran cantidad de tecnología patentada que conecta todos los mercados, desde la planificación hasta la medición, es una combinación poderosa para cualquier marca que quiera utilizar los medios en publicidad exterior en todo su potencial. Tengo muchas ganas de ponerlo a trabajar para los clientes aquí y en toda América".

Mediakeys se asocia con una diversa lista de marcas internacionales y de lujo, combinando la escala mundial con una profunda experiencia en el mercado local. La agencia trabaja en estrecha colaboración con los clientes para trasformar la estrategia de marca en campañas culturalmente relevantes para conectarse con audiencias clave.

Acerca de Mediakeys

Mediakeys es una agencia internacional independiente especializada en publicidad exterior con sede en París. Fundada en 1993, la agencia fue nombrada Agencia internacional de medios del año 2025 por Les Agences de l'Année. Mediakeys se especializa en publicidad exterior, medios en aeropuertos y soluciones programáticas. La empresa ofrece campañas en todo el mundo tanto para marcas y agencias regionales como para multinacionales. Su división creativa colabora con los clientes para desarrollar y ejecutar campañas transfronterizas diseñadas para funcionar de manera consistente en todos los mercados. Para más información, visite www.mediakeys.com.

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FUENTE Mediakeys