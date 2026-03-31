ANEAS: "Retraso en recursos del PRODDER 2025 pone en riesgo el suministro de agua en México"

ANEAS hizo un llamado a la SHCP a priorizar la liberación de recursos del PRODDER en beneficio de los Organismos Operadores y los usuarios finales de los servicios de agua potable y saneamiento.

El retraso de estos recursos compromete la capacidad de los organismos para mantener la continuidad del servicio, mejorar la eficiencia de los sistemas y atender el crecimiento de la demanda.

CIUDAD DE MÉXICO, 31 marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A casi tres meses de iniciado el año, los recursos correspondientes al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) del ejercicio fiscal 2025 no han sido dispersados a la mayoría de los organismos operadores del país, generando una creciente presión financiera y operativa en el sector hídrico nacional.

Este retraso compromete la planeación y ejecución de proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento, en un contexto marcado por el aumento en la demanda del recurso, el estrés hídrico y la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura hidráulica en México.

El PRODDER, operado por la Comisión Nacional del Agua, es un mecanismo clave que permite a los organismos operadores recuperar parte de los derechos que pagan por el uso de aguas nacionales, recursos que deben reinvertirse en acciones para mejorar la eficiencia física y comercial de los sistemas, así como en la rehabilitación y ampliación de infraestructura.

Sin embargo, al cierre del primer trimestre de 2026, la dispersión de estos recursos sigue sin concretarse para la mayoría de los beneficiarios, limitando su impacto en el fortalecimiento del sector.

"La falta de estos recursos no es un tema administrativo, porque sus efectos ya son visibles. Hay proyectos detenidos, obras pospuestas y una presión creciente sobre las finanzas de los organismos operadores que ponen en riesgo la continuidad y calidad de los servicios para millones de mexicanos", destacó Patricia Hernández Martínez, directora de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).

El PRODDER funciona bajo un esquema de corresponsabilidad financiera: por cada peso devuelto por la Federación, estados y municipios aportan una cantidad equivalente, lo que permite duplicar la inversión en infraestructura hídrica.

Tan solo en 2023 y 2024, este modelo generó inversiones cercanas a 5 mil millones de pesos anuales, beneficiando a más de 400 prestadores de servicios en todo el país, por lo que, la falta de dispersión de los recursos de 2025 no solo implica la retención de fondos federales, sino también la paralización de inversiones locales que dependen de este esquema.

Ante este escenario, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) hace un llamado respetuoso pero firme y urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para:

1) Liberar de manera inmediata los recursos del PRODDER 2025

2) Restablecer la certidumbre presupuestal del sector hídrico

3) Garantizar la continuidad de proyectos estratégicos de agua y saneamiento

En un país donde el acceso al agua potable y saneamiento aún es desigual, el retraso en la dispersión de estos recursos representa un riesgo directo para la continuidad y calidad del servicio, en especial para atender desafíos estructurales como fugas en redes de distribución, el rezago en el tratamiento de aguas residuales y el crecimiento acelerado de la demanda urbana.

El PRODDER no es un trámite administrativo sino un instrumento clave de política pública, fundamental para asegurar inversiones, mejorar la eficiencia operativa y avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua.

FUENTE ANEAS