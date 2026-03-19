Ant International se convierte en patrocinador oficial de la selección argentina de fútbol

Mediante esta alianza, Ant International obtiene los derechos de marketing integrales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de los jugadores de talla mundial de la Selección Argentina de Fútbol para lanzar iniciativas estratégicas en toda su cartera de marcas, entre las que se incluyen Alipay+, Antom, Bettr y WorldFirst

BUENOS AIRES, Argentina y SINGAPUR, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Ant International, proveedor líder mundial de soluciones de pago, digitalización y tecnología financiera para comerciantes e instituciones financieras, anunció hoy una alianza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la que se convierte en patrocinador oficial de la Selección Argentina de Fútbol para la región de Asia (excluido Oriente Medio).

Ant International es patrocinador oficial de la Selección Nacional Argentina de Fútbol para la región de Asia (excluyendo Medio Oriente). (PRNewsfoto/Ant International)

Con más de 30 oficinas en todo el mundo, Ant International ofrece soluciones de pagos digitales transfronterizos, tesorería y digitalización basadas en IA para comerciantes e instituciones financieras de todo el mundo. Gracias a amplias colaboraciones regionales, sus servicios de cuentas y pagos digitales conectan a más de 150 millones de comercios con 1.800 millones de cuentas de consumidores en la región Asia-Pacífico, al integrar más de 300 métodos de pago convencionales y alternativos.

Este acuerdo une a los actuales campeones de la Copa Mundial de la FIFA con uno de los proveedores de tecnología financiera más innovadores del mundo. Mediante esta alianza, Ant International se asegura los derechos de marketing integrales para lanzar campañas estratégicas en toda su cartera de marcas, entre las que se incluyen Alipay+, Antom, Bettr y WorldFirst, al aprovechar la propiedad intelectual de la AFA y a los jugadores de talla mundial de la Selección Argentina de Fútbol.

"Estamos muy orgullosos de apoyar a la selección argentina, un ejemplo de excelencia, trabajo en equipo e inspiración a nivel mundial", declaró Peng Yang, director ejecutivo de Ant International. "El deporte y la tecnología son dos vínculos fundamentales para las comunidades y los mercados que rompen barreras y conectan a las personas. Juntos ofreceremos una experiencia futbolística más amplia y enriquecedora, y generaremos un mayor impacto en la comunidad mediante nuestra red asiática de servicios digitales y de tecnología financiera".

Con tres títulos de la Copa Mundial de la FIFA, conseguidos en 1978, 1986 y 2022, y después de haber llegado a la final mundial en seis ocasiones históricas, la Selección Argentina ocupa un lugar privilegiado en el panteón de las leyendas del deporte. Como abanderados del espíritu "Albiceleste", el equipo se caracteriza por una tradición centenaria de virtuosismo y un compromiso inquebrantable con la búsqueda de la gloria.

"El fútbol es el lenguaje universal por excelencia. Sirve como un poderoso puente que trasciende las fronteras y conecta al mundo entero", afirmó Claudio Fabian Tapia, presidente de la AFA. "Gracias a esta colaboración, nos entusiasma poder llevar esa conexión a un público aún más amplio en Asia".

"Esta alianza es un compromiso con el éxito a largo plazo y una unión estratégica entre dos líderes mundiales", afirmó Leandro Petersen, director comercial y de Marketing de la AFA. "Al unir fuerzas, nuestro objetivo es consolidar nuestra presencia en Asia y alcanzar nuevas fronteras tanto en el ámbito deportivo como en el de la tecnología financiera".

Acerca de Ant International

Ant International es un proveedor líder mundial de pagos digitales, digitalización y tecnología financiera. Gracias a la colaboración entre los sectores público y privado, nuestra plataforma unificada de tecnología financiera ayuda a las instituciones financieras y a los comercios de todos los tamaños a lograr un crecimiento inclusivo mediante una amplia variedad de soluciones de vanguardia en pagos digitales y servicios financieros. Para más información, visite https://www.ant-intl.com/

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FUENTE Ant International