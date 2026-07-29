Antigua Guatemala reunió a más de 450 líderes de la industria de bodas destino y turismo de romance en América Latina

Con el respaldo del INGUAT, la 16ª edición del Congreso de Bodas LAT cerró con éxito, consolidándose como el encuentro cumbre de la industria.

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ANTIGUA GUATEMALA, Guatemala, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP) , con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT); conformado por Petra Kandertová, Presidenta del Buró de Convenciones de Guatemala; Juan Leal, Presidente de la Gremial de Profesionales en Eventos de la Cámara de Comercio de Guatemala; Luis Pedro Morales Castellanos, Presidente de la Gremial de la Industria de Eventos de la Cámara de Industria de Guatemala; Anita Beteta, Representante de la Gremial de Bodas y Lunas de Miel de la Cámara de Turismo de Guatemala; Francis de Liano, Directora de Junta Directiva de COMITURS de AGEXPORT. Llevaron a cabo el Congreso de Bodas LAT,que reunió a más de 450 profesionales provenientes de más de 20 países, consolidándose como una plataforma estratégica de desarrollo económico, generación de negocios y promoción internacional de destinos.

CONGRESO DE BODAS LAT, GUATEMALA 2026

Un mercado global en crecimiento

El turismo de romance continúa posicionándose como uno de los segmentos de mayor dinamismo global. Con un mercado que supera los 90 mil millones de dólares, Latinoamérica destaca por su riqueza patrimonial, diversidad cultural y hospitalidad. Bajo el concepto Deep Luxury, esta edición exploró cómo el lujo contemporáneo trasciende lo material enfocados en experiencias transformadoras y auténticas.

La elección de Antigua Guatemala, Patrimonio Mundial de la UNESCO, propició una derrama económica directa superior a los USD $400,000 y un impacto económico total estimado en USD $196 millones.

El evento, combinó educación de alto nivel, inspiración y conexiones, en conferencias magistrales de expertos y líderes internacionales enfocadas en: inteligencia artificial, marketing de destinos, Indian Weddings y diseño floral. Así como el intercambio comercial de expositores reconocidos en segmentos como: cámaras de turismo, destinos, reconocidas cadenas hoteleras, reconocidos proveedores de servicios de bodas, entre otros expertos de la cadena de valor que dan servicio a esta industria .

Como sede del evento fungió el Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo. Las experiencias inmersivas fueron clave para conectar con la esencia de Guatemala, mediante los sabores, aromas, música, tradiciones y hospitalidad. Explorando espacios icónicos e históricos como: Villa Bokéh, Convento de las Capuchinas y Ruinas la Recolección entre otros.

El punto culminante fue la segunda edición de los ÉPICA Awards 2026, donde se reconoció al talento, la creatividad y la innovación de los profesionales que están transformando la industria con su visión y pasión.

El Congreso de Bodas LAT 2026 marcó la premisa, "Crecer es mucho más poderoso cuando se hace en comunidad".

Acerca de IADWP - https://www.iadwp.com/ / IG@IADWP

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008178/IAWP00626.jpg

FUENTE International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP)