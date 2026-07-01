Avantive Solutions abre una ubicación en Nuevo México en la Colonia Escandón de Ciudad de México

El nuevo sitio agrega 200 puestos para respaldar el crecimiento continuo en todas las operaciones de Latinoamérica

TULSA, Oklahoma y CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Avantive Solutions anunció hoy la apertura de una nueva ubicación de un centro de contacto en Colonia Escandón, Ciudad de México. El nuevo sitio es la cuarta ubicación de la compañía en México, y cuenta con 200 asientos, espacio dedicado para Recursos Humanos y capacitación, oficinas de la directiva de operaciones y espacio para futuras expansiones.

"México ha sido una piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento mundial, y esta nueva ubicación en Escandón es otro paso orgulloso en este recorrido", comentó Frank Pettinato, director ejecutivo de Avantive Solutions. "Nuestros equipos en México han brindado constantemente resultados excepcionales para nuestros clientes, y seguimos invirtiendo aquí porque creemos en el talento y en el mercado".

El sitio de 770 metros cuadrados albergará los programas de clientes existentes que se están mudando a la nueva ubicación, y proporcionará la capacidad necesaria para escalar esos programas mientras se crea espacio para llevar otros nuevos.

"Escandón nos da el espacio y la infraestructura que necesitamos para seguir creciendo", señaló Josué Cerón, gerente general de América Latina. "Este barrio es vibrante, está bien conectado y está lleno de personas talentosas. Nos entusiasma estar aquí y convertirnos en una parte real de esta comunidad".

Colonia Escandón se encuentra junto a los codiciados distritos de Condesa y Roma y es uno de los barrios más accesibles de Ciudad de México, con excelentes conexiones con el transporte público en toda la ciudad.

Avantive estará contratando en la nueva ubicación de Escandón este verano. Se anima a los candidatos a explorar los puestos vacantes en AvantiveSolutions.com/careers.

Con más de cinco años de operaciones en México, Avantive ha establecido una presencia confiable en Ciudad de México y Guadalajara, y continúa aumentando su presencia en la región.

Para más información, visite AvantiveSolutions.com.

Acerca de Avantive Solutions

Avantive Solutions, fundada en 1988, es un centro de contacto global y un proveedor externo de procesos comerciales (BPO) dirigido por un propósito, y se especializa en soluciones de experiencia del cliente (CX), ventas estratégicas y marketing digital a través de un modelo de entrega híbrido de subcontratación. Al aprovechar la inteligencia artificial y el compromiso con la innovación continua, Avantive combina tecnología de vanguardia con el toque humano para generar resultados excepcionales para compradores y clientes. Con operaciones en Estados Unidos, México, India y Sudáfrica, Avantive se asocia con algunas de las marcas más reconocidas del mundo en telecomunicaciones, atención médica y ciencias de la vida, cuidado de mascotas, y venta minorista y comercio electrónico.

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FUENTE Avantive Solutions