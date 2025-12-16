LOS ÁNGELES, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Justo a tiempo para la temporada de compromiso, Azazie presenta su colección Elevated Little White Dress : una edición moderna de moda de estilos nupciales modernos diseñada para cada celebración previa a "Sí, quiero". Cada vestido de la colección, cuidadosamente confeccionado con telas elevadas, detalles inspirados en la alta costura y siluetas favorecedoras, tiene un precio de menos de $ 250, lo que hace que el estilo nupcial de lujo sea más accesible que nunca.

Azazie

Desde propuestas sorpresa y fiestas de compromiso hasta duchas de novia, cenas de ensayo y fines de semana de despedida de soltera, la colección Elevated LWD es una nueva versión del moderno vestido de novia. Piensa en líneas limpias, sastrería favorecedora y detalles elevados que se sienten modernos pero atemporales, perfectos para novias que desean lucir inconfundiblemente "nupciales" sin sentirse exageradas.

Cada pieza de la colección está cuidadosamente diseñada para lograr el equilibrio entre sofisticación y comodidad. El delicado drapeado, la estructura sutil, las telas de lujo y los dobladillos juguetones hacen que estos vestidos sean ideales tanto para celebraciones íntimas como para momentos llamativos. Ya sea que esté diciendo "sí" en una cena a la luz de las velas o brindando con amigos en una velada en la azotea, estos pequeños vestidos blancos están diseñados para moverse con usted, sea cual sea el momento, y fotografiar maravillosamente mientras lo hace.

Fiel al compromiso de Azazie con la accesibilidad, la colección Elevated LWD combina un diseño de alto estilo con precios accesibles y tallas inclusivas de 0 a 30, lo que garantiza que cada novia pueda encontrar un look que se sienta único para ella. Diseñados para ser usados mucho más allá de los momentos adyacentes al pasillo, estos pequeños vestidos blancos hacen la transición sin esfuerzo de las celebraciones de compromiso a futuras ocasiones especiales, lo que demuestra que el estilo nupcial puede ser tan versátil como inolvidable.

A medida que se desarrolla la temporada de compromiso, los pequeños vestidos blancos elevados de Azazie ofrecen una solución de guardarropa moderna para las novias que desean celebrar cada hito con estilo: seguras, pulidas e inconfundiblemente ellas mismas.

La colección Elevated Little White Dress ya está disponible en Azazie.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846224/Azazie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801044/Azazie_Logo.jpg

FUENTE AZAZIE