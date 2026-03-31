¿Barrido pero todavía polvoriento? Cómo ILIFE está ayudando a las casas mexicanas a mantener los pisos realmente limpios

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En muchos hogares mexicanos, los pisos duros como los azulejos y el laminado hacen que las partículas finas de polvo sean muy visibles, pero a menudo permanecen alojadas en esquinas y espacios en el piso, lo que requiere una limpieza repetida durante toda la semana.

Para abordar esta acumulación persistente, el equipo de ingeniería de ILIFE adoptó un estándar de succión de 5.000 Pa para el A30 Pro, específicamente para desalojar las partículas que se depositan más allá del nivel de la superficie. Al centrarse en estas áreas difíciles de alcanzar, el diseño garantiza que los desechos finos se eliminen de manera efectiva en lugar de solo superficialmente.

Para abordar la realidad de que muchos hogares tienen ventanas limitadas para la limpieza diaria, la A30 Pro integra la aspiradora y la fregona en un solo proceso coordinado. Al combinar estas tareas, el sistema garantiza la eliminación efectiva del polvo y los escombros sin requerir largas sesiones de limpieza por parte de los residentes.

El manejo del polvo recogido también puede reintroducir partículas en el aire interior, lo que plantea desafíos para las personas propensas a las alergias. Para mitigar esto, ILIFE integró un sistema sellado de recolección de polvo de 2.5 litros en el A30 Pro, diseñado para extender los intervalos de eliminación y reducir el contacto directo con los desechos acumulados. Esto reduce la exposición de los residentes a los alérgenos durante la limpieza de rutina.

La cobertura efectiva en diversos diseños de viviendas es otra consideración. El A30 Pro emplea una navegación basada en LiDAR para mapear espacios y optimizar los caminos de limpieza, asegurando que los bordes y las esquinas se aborden y evitando repeticiones innecesarias.

A medida que las expectativas de mantenimiento del hogar cambian hacia rutinas de baja intervención, el ILIFE A30 Pro demuestra cómo la succión de alta precisión, la aspiradora y la fregona integradas y un sistema sellado de recolección de polvo pueden abordar el polvo persistente del suelo en los hogares mexicanos. Este diseño minimiza el esfuerzo manual al tiempo que reduce la exposición a alérgenos, ofreciendo a las familias una solución de limpieza práctica y confiable.

El ILIFE A30 Pro está actualmente disponible en Amazon.

Acerca de ILIFE

ILIFE es un fabricante e innovador mundial especializado en aspiradoras robot, lavadoras de suelos, aspiradoras de mano y otros dispositivos de limpieza del hogar. Con un enfoque en la tecnología fácil de usar, ILIFE desarrolla productos diseñados para simplificar el mantenimiento del hogar y mejorar la vida cotidiana en todo el mundo.

Para más información, visite www.iliferobot.com.

FUENTE ILIFE