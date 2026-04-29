bedra presenta aleaciones de cobre de alto rendimiento para centros de datos de IA y sistemas de energía de alto voltaje en el evento IEEE PES T&D 2026

CHICAGO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la inteligencia artificial continúa expandiéndose a nivel mundial, la infraestructura que la respalda está experimentando una rápida transformación. El aumento de la densidad de cómputo está impulsando mayores cargas térmicas en los centros de datos, mientras que la creciente demanda de electricidad está ejerciendo una presión creciente sobre los sistemas de transmisión y distribución de energía. En este panorama en evolución, el rendimiento de los materiales se ha convertido en un factor clave para permitir la eficiencia, la confiabilidad y la escalabilidad.

Aleaciones de cobre de alto rendimiento para centros de datos de IA

bedra, un fabricante mundial de aleaciones de cobre de precisión, aborda estos desafíos con una cartera de materiales de alto rendimiento diseñados para aplicaciones relacionadas con la IA. En el IEEE PES T&D 2026, la empresa presentará sus innovaciones más recientes, y serán representadas en el lugar por su filial con sede en Vietnam. Las siguientes dos áreas de aplicación destacan cómo los materiales de bedra apoyan el desarrollo de la IA.

Habilitación de sistemas informáticos de IA de alta densidad

Dentro de los centros de datos de IA, el aumento en la densidad de potencia a nivel de rack está acelerando la adopción de la refrigeración líquida. Los materiales de cobre de alta pureza de bedra sirven como componentes críticos para las placas de refrigeración líquida, lo que permite una disipación eficiente del calor en los puntos de acceso, incluidas la GPU y la CPU. Las aleaciones de cobre de alto rendimiento Powerway resisten de manera excepcional el reblandecimiento a alta temperatura. Con una resistencia posterior a la soldadura que supera el cobre puro en más de un 30 %, garantizan la integridad estructural, lo que permite la miniaturización de los componentes de refrigeración líquida de próxima generación.

Nuestro cobre libre de oxígeno, con una conductividad eléctrica de hasta un 101 % IACS, las aleaciones de cobre de bedra permiten proporcionar energía eficiente dentro de los centros de datos al reducir la caída de voltaje y minimizar la pérdida de energía en condiciones de alta corriente. Su excelente formabilidad permite diseñar gabinetes eléctricos compactos, mientras que las estrechas tolerancias dimensionales de las barras colectoras a nivel de bastidor garantizan la plena compatibilidad con los estándares OCP. Además, el chapado opcional en plata y estaño amplía aún más el rendimiento de la aplicación.

Apoyo a la infraestructura de energía para expandir la IA

Más allá de los centros de datos, el crecimiento de la IA está aumentando la demanda de una infraestructura de energía confiable. Los sistemas de media y alta tensión funcionan en condiciones extremas, lo que hace que el rendimiento del material sea esencial para la estabilidad a largo plazo.

bedra ofrece una gama de aleaciones de cobre de ingeniería. Materiales como bedra18200, aleación de cobre y cromo (Cu-Cr) reforzada por precipitación, tiene aproximadamente el 75 % de la conductividad del cobre puro, pero una resistencia y dureza significativamente mayores.Con muy buena resistencia al reblandecimiento, desgaste y deformación a altas temperaturas, es bastante apto para contactos estacionarios, vástagos de contacto, bases de contacto y otros miembros estructurales portadores de corriente. Para algunos entornos exigentes de alto voltaje, bedra18150(Cu-Cr-Zr) ofrece un rendimiento mejorado con mayor resistencia a la fluencia y mayor estabilidad a altas temperaturas. Esto garantiza un rendimiento eléctrico confiable, un desgaste mínimo y una vida útil prolongada. bedra10100, cobre electrónico libre de oxígeno Cu-OFE, es ideal para piezas de alta fiabilidad en interruptores de vacío de alta tensión, ya que minimiza las pérdidas de energía y mejora el rendimiento dieléctrico.

Fortalece el suministro mundial con una producción escalable

Nuestra moderna planta de producción en Vietnam respalda la cadena de suministro mundial de bedra con capacidades de fabricación confiables a gran escala. Con una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas y con las certificaciones ISO9001, ISO14001, ISO45001 e IATF16949, bedra proporciona más de 400 grados de aleación de cobre, latón, bronce y níquel y plata, además de perfiles especiales personalizados.

La sostenibilidad forma parte integral de las operaciones de bedra. Reconocidos con una medalla de bronce de EcoVadis y CDP Grado B, mantenemos una combinación energética diversificada y baja en carbono para apoyar la producción responsable de materiales para la infraestructura energética crítica en todo el mundo.

Los asistentes al evento IEEE PES T&D 2026 pueden reunirse con bedra en el stand 4885 para obtener más información.

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FUENTE bedra Vietnam Alloy Material Co., Ltd