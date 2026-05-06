BËNE Add Life: nutracéuticos para una nueva estética de vida consciente

MEXICO CITY, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En una cultura donde cada elección refleja una forma de habitar el mundo, BËNE Add Life propone una nueva relación con uno mismo: no desde la exigencia, sino desde la armonía.

Nacida como una marca premium de nutracéuticos, BËNE Add Life surge para traducir la ciencia en rituales contemporáneos y para desafiar el paso del tiempo con una visión consciente de la vida. Una propuesta pensada para quienes buscan vivir con mayor claridad, vitalidad y propósito, sin desconectarse de su ritmo.

Más que seguir una tendencia, BËNE Add Life interpreta un cambio cultural profundo. Hoy, el autocuidado ha dejado de ser un momento aislado para convertirse en una práctica constante. Cada decisión, cómo empiezas el día, cómo te mueves, cómo piensas, cómo descansas, construye una experiencia más consciente, donde la plenitud no es un destino, sino una forma de avanzar.

Según McKinsey & Company, el 80% de las personas hoy consideran el bienestar como una prioridad en su vida diaria, transformando el autocuidado de un lujo ocasional en un ritual necesario.

Esta visión se materializa en un portafolio diseñado para acompañar al cuerpo desde el interior, estructurado en tres categorías clave: Cognitive, Longevity y Essentials, concebidas como rutas personales hacia una mejor experiencia de vida.

En Cognitive, las fórmulas pueden apoyar el enfoque, la claridad mental y la calidad del descanso, adaptándose a las demandas del ritmo contemporáneo. Soluciones como Daily Nootropic Blend y Moonlight Ritual acompañan la actividad mental con precisión y constancia.

En Longevity, la mirada se dirige hacia la permanencia: la energía celular, la regeneración y el equilibrio sostenido en el tiempo. Fórmulas como NAD + Complex, Antioxidant Complex y Creatine + HMB pueden apoyar los procesos naturales del cuerpo, favoreciendo una vitalidad que se construye día a día.

Por su parte, Essentials establece la base. Es la nutrición inteligente que acompaña distintas etapas y necesidades, aportando soporte funcional para el equilibrio hormonal, la salud íntima y la nutrición fundamental del organismo.

Cada fórmula ha sido desarrollada con ingredientes de alta pureza, biodisponibilidad optimizada y respaldo clínico internacional. Más que intervenir, BËNE busca integrarse: acompañar al cuerpo con respeto, precisión y una profunda conexión con su naturaleza.

"La forma en la que vivimos hoy define cómo nos vamos a sentir mañana. No es una cuestión de extremos, sino de constancia: pequeños hábitos que, sostenidos en el tiempo, construyen claridad, energía y equilibrio. Integrar este tipo de prácticas en la rutina es una forma consciente de sumar vida a cada etapa.", menciona Ale Ponce, Nutritionist Advisor de BËNE.

En el centro de esta visión existen principios que dan forma a cada decisión. BËNE Add Life se construye desde una filosofía donde la belleza es consecuencia de un equilibrio interno, donde la longevidad se cultiva con conciencia y donde la pureza no admite concesiones.

Cada fórmula, cada detalle y cada experiencia responden a una intención más profunda: establecer una conexión ritual con uno mismo, entendiendo el cuidado como un acto íntimo, sostenido y significativo.

Hoy, BËNE Add Life abre una nueva conversación: una donde la autonomía sobre lo que consumes se convierte en un acto de consciencia, y donde vivir en sintonía es una práctica diaria. Porque al final, no se trata de hacer más, sino de habitar mejor cada momento.

Desafiando el paso del tiempo.

BËNE Add Life

Add life to your life

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Bibliografía:

McKinsey & Company. (2024). Feeling good: The future of the $1.5 trillion wellness market. McKinsey Health Institute.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/the-trends-defining-the-1-point-8-trillion-dollar-global-wellness-market-in-2024

Acerca de Xanalab:

Xanalab es un laboratorio mexicano con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones nutracéuticas avanzadas. Integra ciencia aplicada, innovación y estrictos estándares de calidad para crear productos seguros, eficaces y respaldados por evidencia. Respaldado por la inversión estratégica de Grupo Sesajal, fortalece su solidez corporativa y su capacidad para competir en mercados exigentes, bajo principios de institucionalidad y crecimiento sostenible.

Más que un laboratorio, Xanalab es un catalizador de innovación nutracéutica: un espacio donde la ciencia se transforma en soluciones que dialogan con los procesos naturales del cuerpo, respetando su inteligencia y elevando su potencial.

Acerca de Bëne:

Bëne es una marca mexicana premium de nutracéuticos creada para acompañar el ritmo de la vida moderna y fomentar una longevidad activa y consciente. Integra ciencia de vanguardia, ingredientes con respaldo clínico y fórmulas limpias diseñadas para generar resultados reales y sostenibles.

Cada producto se concibe desde la precisión y la transparencia, como una práctica constante que honra el equilibrio interno y permite sostener energía, claridad y evolución a lo largo del tiempo.

Contacto; [email protected]

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FUENTE BENE