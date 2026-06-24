Biosidus fortalece su expansión internacional mediante una alianza estratégica con Mubadala Bio en Emiratos Árabes Unidos

BUENOS AIRES, Argentina y SAN DIEGO, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Biosidus, una de las compañías pioneras de biotecnología de América Latina, anunció la firma de un acuerdo de licencia y suministro con Mubadala Bio, la plataforma de ciencias de la vida de Mubadala Investment Company, para introducir un portafolio de terapias biológicas en Emiratos Árabes Unidos a través de DiabTec.

La firma tuvo lugar durante BIO International Convention 2026 y contó con la presencia de la Dra. Noura Al Ghaithi, Subsecretaria del Departamento de Salud de Abu Dhabi.

La colaboración incluye terapias biológicas para endocrinología, nefrología y oncología, incluyendo epoetina alfa, filgrastim, interferón beta y somatropina.

Hamad Almarzooqi, Group Deputy CEO de Mubadala Bio, señaló:

"Las alianzas estratégicas nos permiten localizar medicamentos que son importantes para los profesionales de la salud y sus pacientes. A través de nuestra colaboración con Biosidus, estamos ampliando el acceso a terapias biológicas en Emiratos Árabes Unidos mientras avanzamos en nuestro compromiso con la manufactura farmacéutica local."

Mariano de Elizalde, CEO de Biosidus, expresó:

"Nos honra asociarnos con Mubadala Bio para contribuir a la expansión del acceso a terapias biológicas avanzadas en Emiratos Árabes Unidos. Esta alianza representa un paso significativo en nuestra estrategia de internacionalización y refleja nuestro compromiso compartido con la innovación, la calidad y el acceso de los pacientes a tratamientos de excelencia."

La alianza representa una de las asociaciones internacionales más relevantes en la historia de Biosidus y fortalece su posicionamiento como socio biotecnológico de referencia para sistemas de salud y organizaciones de ciencias de la vida.

Acerca de Mubadala Bio:

Mubadala Bio es una compañía de ciencias de la vida dedicada a mejorar los resultados sanitarios en Emiratos Árabes Unidos y otros mercados. Como plataforma de ciencias de la vida de Mubadala Investment Company, desempeña un papel estratégico en la seguridad sanitaria y el fortalecimiento de la manufactura farmacéutica local.

Acerca de Biosidus:

Biosidus es una de las compañías pioneras de biotecnología de América Latina, con sede en Argentina y presencia en más de 50 países. Con más de 40 años de experiencia, desarrolla, produce y comercializa terapias biológicas y es reconocida por su experiencia en productos biológicos complejos, biosimilares y proyectos de transferencia tecnológica.

FUENTE Biosidus