Bitso y Tether unen esfuerzos para acelerar la innovación y el crecimiento empresarial en El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bitso –líder en servicios financieros digitales en América Latina– y Tether, la empresa más grande de la industria de activos digitales, anunciaron hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a apoyar a la próxima generación de emprendedores salvadoreños, así como a startups globales que desarrollan productos y servicios en beneficio de la economía de El Salvador. Reconociendo la relevancia global del país como un centro de innovación impulsada por criptomonedas, esta iniciativa refuerza el compromiso de ambas compañías con el desarrollo económico y financiero del país.

Como parte de este esfuerzo, Bitso tiene previsto lanzar un track dedicado a El Salvador —patrocinado por Tether— dentro de la segunda edición de The Push: Aceleradora de Startups en Stablecoins, que tendrá lugar en el primer semestre de 2026. Este nuevo track priorizará a startups que se estén construyendo en El Salvador o desarrollando soluciones orientadas a las necesidades de los ciudadanos salvadoreños, fortaleciendo aún más el liderazgo del país en finanzas digitales.

Lanzada en 2025 por Bitso Business, el brazo B2B de Bitso que provee infraestructura para pagos locales e internacionales eficientes y transparentes, The Push se convirtió en la primera aceleradora enfocada en stablecoins en América Latina, creada para ayudar a startups globales a superar las complejidades de desarrollar nuevos negocios en la región, mientras aprovechan las oportunidades que ofrecen las soluciones basadas en blockchain y stablecoins.

"Bitso y Tether han reconocido desde hace tiempo a El Salvador como un pionero global en el ecosistema de activos digitales, con una sólida estructura regulatoria y un clima de negocios propicio para compañías centradas en stablecoins como la nuestra", dijo Daniel Vogel, cofundador y CEO de Bitso. "Al crear un track dedicado a El Salvador dentro de The Push, queremos impulsar a más empresas que están resolviendo desafíos reales en el país mediante stablecoins. Con la experiencia de Bitso de más de una década en finanzas, liquidez, infraestructura de pagos y regulación —y trabajando junto con Tether, cuyo rol en el ecosistema global de stablecoins es fundamental— estamos entusiasmados por apoyar el desarrollo de la próxima generación de aplicaciones que puedan impulsar un crecimiento económico sostenible para los salvadoreños".

Programada para el primer semestre de 2026, la nueva edición de The Push proveerá a los fundadores emergentes de mentoría, acceso a expertos globales y oportunidades para desarrollar aplicaciones basadas en una infraestructura sólida de stablecoins y cripto, ayudando a acelerar el posicionamiento del país como pionero en finanzas digitales.

Los detalles completos sobre el track de El Salvador —incluyendo beneficios para las startups seleccionadas y mentores participantes— serán compartidos durante el inicio oficial del periodo de aplicación de The Push, que tendrá lugar en Plan B El Salvador el 30 y 31 de enero.

