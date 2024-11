Bladex lidera crédito sindicado por 86 millones de dólares para impulsar el negocio de Grupo Monge

CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. - Bladex (NYSE: BLX) anunció el exitoso cierre de un crédito sindicado por 86 millones de dólares, liderado por la institución, destinado a fortalecer el negocio de Grupo Monge y extender el perfil de vencimientos. La operación marca el tercer crédito sindicado gestionado por Bladex para Grupo Monge, que logró una sobresuscripción 70% mayor al monto original, consolidando así una relación estratégica de confianza y de largo plazo entre ambas organizaciones y con las instituciones financieras participantes.

Grupo Monge, con más de 50 años de trayectoria en Centroamérica, es uno de los principales grupos minoristas de bienes duraderos y financiamiento de consumo, operando 664 tiendas en cinco países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. La compañía se ha destacado por su enfoque en la inclusión financiera, facilitando el acceso a bienes duraderos, especialmente para sectores no bancarizados y de bajos ingresos.

El crédito sindicado, estructurado y liderado por Bladex, contó con la participación de reconocidos bancos de la región, lo cual refuerza la capacidad del banco de convocar a aliados estratégicos para financiar el crecimiento de sus clientes. La operación subraya el compromiso de Bladex con el desarrollo económico de América Latina, al facilitar el acceso al crédito para empresas que buscan expandirse en mercados emergentes.

Estos recursos permitirán al Grupo profundizar en su estrategia de financiar el otorgamiento de microcréditos para personas y pequeños emprendimientos, apoyar la inclusión financiera de clientes del sector informal de la economía y diversificar sus fuentes de financiamiento a través del aporte de nuevas contrapartes y/o relaciones bancarias al Grupo.

"Estamos orgullosos de haber liderado esta transacción para Grupo Monge, facilitando los recursos necesarios para su expansión en la región centroamericana. Este crédito sindicado no solo respalda el crecimiento de una compañía emblemática en la región, sino que también subraya nuestro propósito de ser un puente para promover el desarrollo económico de América Latina," comentó Warren Bonilla, Vice Presidente Senior de Centroamérica y Caribe. "Esta operación es un testimonio del compromiso de Bladex de acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su crecimiento."

Para Franco Naranjo, Director Financiero de Grupo Monge, "con este crédito, ampliamos nuestras capacidades para promover el desarrollo de más personas y familias en sectores no bancarizados y de escasos recursos, tanto en zonas urbanas como rurales, al brindar oportunidades de financiamiento para adquirir productos duraderos como motocicletas, electrónica, línea blanca y otros bienes esenciales.

Es importante destacar que una parte de los fondos serán destinados a Financiera Monge en Costa Rica, para continuar con su proceso de consolidación y expansión.

Agradecemos la confianza y el apoyo de Bladex y las instituciones participantes, ya que este financiamiento es fundamental para alcanzar cada vez a más personas y mejorar sus vidas."

Al liderar esta operación, Bladex refuerza su rol como facilitador del crecimiento y desarrollo en América Latina, impulsando proyectos que contribuyen al bienestar económico de la región. La capacidad del banco para estructurar créditos sindicados demuestra su compromiso con la creación de oportunidades y la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible.

Bladex es un banco multinacional, originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El banco, con sede en Panamá, tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

