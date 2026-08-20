Bladex respalda el primer proyecto de exportación de GNL de Argentina

El financiamiento de USD 125 millones acompaña un hito estratégico para monetizar el gas de Vaca Muerta y fortalecer la capacidad exportadora del país.

CIUDAD DE PANAMÁ, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció el cierre de un financiamiento sindicado por USD 125 millones, a un plazo de 4 años, otorgado a Southern Energy S.A. ("SESA"), compañía que desarrolla el primer proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de Argentina.

En la transacción, Bladex actuó como Sole Lead Arranger y Bookrunner de una facilidad destinada a financiar las inversiones asociadas al proyecto. Como parte de la estructura, Bladex sindicó una porción de la operación a un selecto grupo de participantes institucionales, reforzando su capacidad para liderar y movilizar capital internacional hacia proyectos estratégicos de infraestructura energética en América Latina.

Los accionistas de SESA están invirtiendo USD 700 millones en infraestructura de licuefacción, gasoductos y compresión. Se espera que el proyecto habilite exportaciones de GNL de hasta 6 millones de toneladas por año (MTPA) y genere más de USD 2,000 millones en ingresos anuales por exportaciones.

"Nos sentimos orgullosos de acompañar a Southern Energy en una iniciativa que representa un paso decisivo para el desarrollo de la capacidad exportadora de Argentina. Este proyecto demuestra cómo una visión de largo plazo, respaldada por infraestructura estratégica y acceso a financiamiento, puede convertir recursos de clase mundial como Vaca Muerta en oportunidades concretas de crecimiento y generación de divisas. En Bladex, nuestro propósito es movilizar capital hacia proyectos que impulsen la competitividad y el desarrollo sostenible de América Latina, y esta transacción es un claro ejemplo de ello" señaló Carlos de Alvear, Vicepresidente Senior para la Región de Sudamérica y México de Bladex.

"Este financiamiento representa un respaldo clave para avanzar en el desarrollo de infraestructura que permitirá convertir el potencial gasífero de Vaca Muerta en exportaciones de GNL. Valoramos el liderazgo de Bladex y la confianza de las instituciones participantes en un proyecto estratégico para el futuro energético de Argentina", señaló Pablo Sazbon, Chief Financial Officer (CFO) de Southern Energy S.A.

El desarrollo de este proyecto representa un hito para la matriz energética de Argentina, al facilitar la monetización, licuefacción y exportación del gas proveniente de Vaca Muerta, uno de los recursos de gas no convencional más importantes del mundo.

SESA cuenta con el respaldo de Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Las compañías argentinas que participan en el proyecto se encuentran entre los mayores productores de gas natural del país.

Este financiamiento reafirma el compromiso de Bladex con proyectos que fortalecen la infraestructura estratégica, la seguridad energética y el desarrollo económico sostenible de América Latina.

Sobre Bladex

Originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992, y entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados. Para más información, visite www.bladex.com.

Sobre Southern Energy (SESA)

SESA es una compañía conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), cuyo objetivo es convertir a la Argentina en un país exportador de GNL a través de distintas etapas durante los próximos años. SESA confirmó una inversión superior a USD 15.000 millones para exportar GNL a lo largo de 20 años de operación de dos buques de licuefacción que serán instalados en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. Southern Energy prevé alcanzar exportaciones por más de USD 20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035. El proyecto de SESA favorecerá la creación de 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción, y tendrá una elevada participación de proveedores locales durante la operación del proyecto.

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FUENTE Bladex