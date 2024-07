Bladex se convierte en el primer banco latinoamericano en implementar la plataforma global CGI Trade360®

CGI Trade360 es una plataforma global utilizada por los principales bancos del mundo que proporcionará la infraestructura y soporte necesario para impulsar el negocio de comercio regional y global de Bladex, optimizar la gestión de cartas de crédito y mejorar la eficiencia, seguridad y transparencia en las operaciones.

CIUDAD DE PANAMÁ, 18 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (NYSE: BLX) y CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), una de las firmas independientes de consultoría de negocios y TI más grandes del mundo, anunciaron un acuerdo para el desarrollo e implementación de la plataforma de tecnología comercial CGI Trade360.

De esta forma Bladex se convierte en el primer banco con sede en América Latina en implementar la plataforma CGI Trade360, una plataforma de software como servicio (SaaS) utilizada por las más reconocidas entidades bancarias del mundo para apoyar el financiamiento comercial en más de 85 países en Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

La plataforma CGI Trade360 fue galardonada como "Best Financial Platform for Trade Finance or Supply Chain" en los premios Leaders in Trade Awards 2024 de Global Trade Review (GTR).

Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, enfatizó que "en Bladex estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardia tecnológica para seguir siendo un referente en la región.

Apreciamos la asociación con CGI y la futura implementación de esta poderosa plataforma tecnológica que nos permitirá acelerar el despliegue de soluciones digitales y constituye un hito importante en nuestra estrategia de mejora continua del servicio. De esta manera, avanzamos en nuestra estrategia como banco que impulsa el comercio exterior en América Latina."

La implementación de CGI Trade360 en Bladex implementada por los equipos de entrega global y estadounidense de CGI aportará la infraestructura y los recursos de soporte necesarios para impulsar el negocio de comercio exterior regional y global del banco, optimizar el procesamiento de cartas de crédito y mejorar significativamente las soluciones de capital de trabajo, así como la seguridad. y transparencia operativa. Esto permitirá a los clientes corporativos de Bladex gestionar sus necesidades financieras de forma rápida y precisa en una plataforma unificada, integrada y global.

"Esperamos con interés nuestra nueva asociación con Bladex, un banco con más de 40 años de reconocida experiencia en el financiamiento del comercio de la región", dijo Frank Tezzi, vicepresidente de Servicios de Consultoría, Comercio y Soluciones de la Cadena de Suministro de CGI. "Con la implementación de CGI Trade360, Bladex se une a los principales bancos globales que aprovechan nuestra tecnología. Juntos, estamos impulsando la estrategia de crecimiento de Bladex y brindándoles las capacidades necesarias para alcanzar sus objetivos comerciales."

Mauricio Quintana, Vicepresidente Senior de Productos de Comercio Exterior de Bladex, agregó que "seguimos innovando en nuestro compromiso de ofrecer una excelente experiencia de usuario a través de una plataforma de clase mundial, de fácil acceso, que integra información esencial en tiempo real, combinada con las últimas soluciones de comercio exterior."

CGI Trade360 respalda más de 50 productos en las áreas de comercio tradicional, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, gestión de efectivo y otros. Ofrece una poderosa experiencia digital para clientes bancarios, proveedores y equipos de operaciones comerciales, al tiempo que brinda a los bancos la capacidad de escalar sus negocios comerciales, tanto a nivel global como regional, con consistencia y confianza. Obtenga más información en cgi.com/cgitrade360.

Sobre Bladex.

Bladex es uno de los referentes de la industria bancaria en comercio exterior en América Latina y el Caribe. Con sede en Panamá, Bladex es un banco multinacional con presencia en varios países de América Latina y el Caribe.

Fundado en 1979 para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región, Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde hace más de tres décadas y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de 10 años. Esta presencia ha permitido a Bladex atraer accionistas de bancos centrales y entidades estatales de 23 países de América Latina, así como de bancos comerciales, instituciones financieras, inversionistas institucionales y personas naturales.

Bladex también cuenta con oficinas de representación en México, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para apoyar el desarrollo regional y satisfacer las necesidades de su diversa base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Acerca de CGI

Fundada en 1976, CGI se encuentra entre las firmas independientes de servicios de consultoría empresarial y de TI más grandes del mundo. Con 90.000 consultores y profesionales en todo el mundo, CGI ofrece una cartera de capacidades de extremo a extremo, desde TI estratégica y consultoría empresarial hasta integración de sistemas, TI gestionada y servicios de procesos empresariales y soluciones de propiedad intelectual. CGI trabaja con los clientes a través de un modelo de relación local complementado por una red de entrega global que ayuda a los clientes a transformar digitalmente sus organizaciones y acelerar los resultados. Los ingresos declarados de CGI para el año fiscal 2023 son (CA) $ 14,30 mil millones y las acciones de CGI cotizan en la TSX (GIB.A) y la Bolsa de Nueva York (GIB).

Para más información, favor contactar a:

Bladex:

Mauricio Quintana, Vicepresidente Senior de Productos de Comercio Exterior

[email protected]

Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá

www.bladex.com

CGI:

Steve Bosic

[email protected]

www.cgi.com

