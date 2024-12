BLUETTI lanza generadores solares para enfrentar los apagones en Ecuador

QUITO, Ecuador, 29 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Ecuador ha estado experimentando apagones frecuentes debido a la alta demanda energética y condiciones climáticas extremas, afectando tanto a hogares como a negocios. Para ayudar a mitigar este problema, BLUETTI ha lanzado una línea de generadores solares innovadores, ofreciendo una solución confiable, ecológica y sostenible para garantizar el suministro de energía durante los cortes eléctricos.

Los generadores solares de BLUETTI son reconocidos por su eficiencia, facilidad de uso y beneficios ecológicos. Estos dispositivos no solo alimentan productos esenciales como luces, refrigeradores y teléfonos móviles, sino que también proporcionan energía a equipos de mayor consumo, asegurando que los usuarios mantengan la electricidad durante los apagones. A diferencia de los generadores tradicionales que utilizan combustibles fósiles, los generadores solares de BLUETTI son silenciosos, no emiten gases tóxicos y se recargan mediante paneles solares, eliminando la dependencia de combustibles no renovables.

BLUETTI ha lanzado varios modelos, como el AC2P, un generador compacto y portátil; el AC60P, una opción potente y versátil; el AC70P, robusto y fiable; y el AC180P, el modelo más avanzado y de alto rendimiento, todos adecuados tanto para uso doméstico como para pequeñas empresas. Estos generadores permiten a los usuarios mantener el suministro eléctrico en situaciones de emergencia, proporcionando tranquilidad y protección ante los apagones. Además, son capaces de alimentar dispositivos esenciales como routers, garantizando que los usuarios mantengan acceso a internet durante los cortes de energía.

Los productos estarán disponibles en todos los países de América Latina. Si estás interesado, puedes comunicarte con la cuenta de Bluetti México Oficial en Facebook o Instagram. para obtener más información.

Acerca de BLUETTI

BLUETTI es un líder en energía limpia, comprometido con un futuro sostenible a través de soluciones asequibles de almacenamiento de energía verde para uso doméstico y exterior. La compañía también apoya iniciativas como el programa LAAF (Iluminar a una familia africana), con el objetivo de llevar energía renovable a comunidades sin acceso a la red eléctrica. Presente en más de 110 países, BLUETTI sigue consolidándose como una marca confiable y pionera en la industria.

