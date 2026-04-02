BOND N.° 9 TUXEDO PARK: Una leyenda en ciernes.

NUEVA YORK, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Justo a tiempo para el Día de la Tierra*, descubra un luminoso refugio verde — refinado y discretamente glamoroso, inspirado en un pueblo al estilo de Gatsby, donde la elegancia se fusiona con el aire indómito del bosque y el verdadero lujo se encuentra en la naturaleza.

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LA INSPIRACIÓN

Enclavado en las montañas Ramapo, justo al norte de Manhattan, Tuxedo Park es uno de los enclaves más históricos de Nueva York: la primera comunidad residencial planificada donde la ambición de la Edad Dorada se fusiona con el remanso de paz.

Fundado en 1885 por el heredero del tabaco Pierre Lorillard IV, el pueblo fue concebido como un refugio privado y cerrado para la élite neoyorquina, combinando los ideales aristocráticos europeos con la grandeza distintivamente estadounidense y una arquitectura clásica y opulenta.

Sus ondulantes colinas, lagos prístinos y sinuosos caminos para carruajes fueron cuidadosamente construidos y preservados como un paisaje vivo para el ocio. "No elegimos cualquier parque", afirma Laurice Rahmé, fundadora de Bond No.9. "Tuxedo Park es la personificación de la tranquilidad, la elegancia al aire libre y posee una increíble herencia neoyorquina".

Desde sus inicios, Tuxedo Park se convirtió en sinónimo de la alta sociedad. Los Astor, los Vanderbilt, los Morgan y los Whitney se encontraban entre sus célebres residentes e invitados, quienes viajaban desde sus mansiones neoyorquinas hasta sus residencias vacacionales, mientras que figuras culturales como Mark Twain y Oscar Wilde pasaban por sus puertas. Emily Post escribió su icónico libro de 1922, Etiquette, basándose en los modales formales que observó durante su infancia allí.

El calendario social de la comunidad, centrado en el exclusivo Tuxedo Club del pueblo, era legendario y culminaba con el icónico Baile de Otoño, un evento deslumbrante que atraía a los creadores de tendencias de la época para noches de música, baile y espectáculos de moda. Se dice que fue en uno de esos bailes, en la década de 1880, donde el esmoquin moderno (inspirado en el elegante Príncipe de Gales) hizo su debut en Estados Unidos. Esta innovación se extendió rápidamente de los salones de Tuxedo Park a la sociedad neoyorquina y más allá, vinculando para siempre el nombre del pueblo con el símbolo mundial de la elegancia.

Lanzado con el espíritu del Día de la Tierra* de 2026, Tuxedo Park es un homenaje a la belleza protegida, el lujo consciente y el recordatorio de que el capricho más moderno es la armonía con la naturaleza.

LA COMPOSICIÓN

Como un paseo olfativo por una fiesta al aire libre, Tuxedo Park se abre con una radiante mezcla de cítricos. En la salida, una mezcla de yuzu ácido, mandarina, naranja amarga y pomelo blanco ofrece una luminosidad limpia y vigorizante, acompañada de lima persa para una expresión en capas de un toque brillante y vibrante.

El corazón evoca jardines cuidados repletos de exuberantes flores: jazmín extravagante y nardo embriagador junto con pimienta rosa picante y petitgrain amaderado. La nota de Cristalfizz evoca el brillo champán de la legendaria Autumn Balls y aporta a las notas florales un brillo festivo y natural. En la base, un acorde de oud terroso y saffiano acuarela aportan equilibrio. El almizcle y el ambroxan anclan la composición con una profundidad a medida para un final sensual, de suelo forestal, que perdura como la luz del sol filtrada a través de los árboles.

EL ENVASE

La fragancia se presenta en una botella de vidrio verde transparente y brillante — reflejo de su esencia botánica, e impresa con un logotipo dorado. El tono vivo pero transparente evoca las hojas frescas de primavera y las superficies reflectantes de los lagos de Tuxedo Park. Los detalles minimalistas permiten que el color y la claridad del vidrio sean los protagonistas, convirtiendo la botella en un tótem moderno que fusiona naturaleza y diseño.

SOSTENIBILIDAD

El envasado responsable es un pilar de Bond No. 9, y nos esforzamos por ofrecer a los consumidores la opción de elegir sin renunciar al lujo. La icónica botella Silhouette de Bond No.9 es 100 % reciclable y utiliza un 50 % de vidrio reciclado durante su proceso de fabricación.

DISPONIBILIDAD

Tuxedo Park llegará a las tiendas el 22 de abril de 2026 y estará disponible en Mexico en Palacio de Hierro y en los Estados Unidos en las boutiques Bond No. 9 de Nueva York y Miami, y en tiendas seleccionadas de Bloomingdale's, Neiman Marcus, y Saks Fifth Avenue.

Eau de Parfum, 100 ml - MX$10,295.00

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*Nota: Las celebraciones y la participación en el Día de la Tierra varían según el mercado y la región.

FUENTE BOND NO. 9 NEW YORK