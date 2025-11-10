Brand Engagement Network cierra alianza por $5 millones para licenciar IA exclusiva en México y América Latina

CIUDAD DE MÉXICO y WILMINGTON, Delaware, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Brand Engagement Network, Inc. (Nasdaq: BNAI) ("BEN"), innovador en soluciones de inteligencia artificial conversacional para industrias reguladas, anunció hoy la firma definitiva el 30 de octubre de 2025 de una alianza estratégica con SKYE Inteligencia LATAM, S.A.P.I. de C.V. ("SKYE LATAM"), empresa mexicana dedicada al despliegue de IA en el país y la región.

Términos clave del acuerdo (vigente desde el 30 de octubre de 2025) [2]:

$5,000,000 en aportación preferente de capital de SKYE LATAM a BEN (reconocida como ingreso por licencia de propiedad intelectual bajo normas contables de EE.UU.)

25% de participación accionaria en SKYE LATAM + 1 asiento en el consejo directivo (de 5 miembros)

35% de participación en ingresos por software, SaaS, servicios y suscripciones (excluyendo hardware) en todo el territorio

Licencia exclusiva para el sector público en México, América Latina y España

Derechos no exclusivos en todos los demás sectores

Vigencia perpetua con derecho de preferencia en caso de venta

La alianza aprovecha el Engagement Language Model (ELM™) y el marco de Retrieval-Augmented Generation (RAG) de BEN para ofrecer soluciones de IA localizadas, seguras y conformes a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y otras regulaciones de soberanía digital. Con el creciente énfasis en la protección de datos —incluyendo el escrutinio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a proveedores de nube estadounidenses en 2024 – la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en Brasil con multas superiores a BRL 98 millones entre 2023 y 2025, y las nuevas reglas de localización de datos en Argentina para 2025— SKYE LATAM se posiciona como líder en la adopción de IA en mercados regulados [1].

"Esta alianza impulsará nuestra IA al centro de la transformación digital de América Latina, una región de más de 663 millones de personas lista para eficiencia impulsada por IA", afirmó Tyler Luck, CEO interino y cofundador de BEN. "Al asociarnos con emprendedores locales, no solo licenciamos tecnología, sino que construimos un ecosistema escalable respaldado por socios establecidos y sus redes, para redefinir la modernización del sector público y la productividad empresarial en el continente. Con nuestra participación del 25%, asiento en el consejo y estructura de capital preferente, BEN está bien posicionada para capturar valor recurrente".

Gastón Iván Gaxiola Romero, CEO y Presidente del Consejo de SKYE LATAM, agregó: "La plataforma de IA de BEN permite soluciones transparentes y confiables. A través de SKYE LATAM, empoderaremos a gobiernos y empresas para modernizarse respetando las leyes locales de datos. Creemos que esta colaboración nos posiciona para liderar la revolución de IA en América Latina".

Este es el primer gran acuerdo internacional de licencia de BEN. Con adopción temprana en ciencias de la vida, salud, seguros, servicios financieros, hotelería, retail y automotriz, BEN continúa ganando impulso en mercados regulados.

Sobre Brand Engagement Network (BEN)

Brand Engagement Network Inc. (Nasdaq: BNAI) ("BEN") desarrolla agentes de IA conversacional para industrias reguladas y centradas en el cliente. Su Engagement Language Model (ELM™) con generación aumentada por recuperación permite a las empresas implementar IA multimodal y conforme a regulaciones en canales de chat, voz, avatar y digitales. Con 21 patentes emitidas y creciente adopción, BEN se ubica en la intersección entre IA empresarial y demanda regulatoria.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones incluyen planes, objetivos, metas, estrategias, eventos o desempeño futuro, y suposiciones subyacentes u otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, sin limitación, por el uso de palabras como "puede", "hará", "pretende", "espera", "anticipa", "planea", "cree", "busca", "estima" o terminología comparable. La Compañía advierte que estas declaraciones prospectivas se basan en una combinación de hechos y factores conocidos actualmente por la Compañía, así como proyecciones del futuro, sobre los cuales no puede tener certeza. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas y proyecciones expresadas en estas declaraciones prospectivas como resultado de ciertos factores, incluyendo aquellos establecidos en los archivos de la Compañía con la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. ("SEC"), incluyendo nuestro informe anual más reciente en el Formulario 10-K y el informe trimestral en el Formulario 10-Q disponibles en el sitio web de relaciones con inversionistas de la Compañía en https://investors.beninc.ai/ y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Estas declaraciones prospectivas se refieren solo a la fecha de este comunicado, y la Compañía no asume obligación de actualizarlas para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha de este lanzamiento.

[1] Fuentes: Infosecurity Magazine, "Brazil's ANPD Suspends Meta's AI Data Processing Over LGPD Violations" (julio 2024), infosecurity-magazine.com/news/brazil-anpd-meta-lgpd-2024; ComplianceHub, "LGPD Fines Tracker: BRL 98M+ in Penalties (2023–2025)" (noviembre 2025), compliancehub.io/lgpd-fines-2025; Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), "Argentina's New Data Localization Rules: Implications for U.S. Tech" (enero 2025), itif.org/publications/2025/01/argentina-data-localization; The Wall Street Journal, "Latin America Pushes Back on U.S. Tech Giants Over Data Control" (15 de octubre de 2024); Bloomberg, "Mexico, Brazil Ramp Up Cloud Data Scrutiny Amid Sovereignty Push" (marzo 2025); UNCTAD Digital Economy Report 2024, Capítulo 3: "Data Flows and Development" (p. 67–72).

[2] Ciertas páginas de firmas reflejan fechas en formato DD-MM-AA usado en México (ej. "5-11-25" = 5 de noviembre de 2025; "6-11-25" = 6 de noviembre de 2025). Todas las firmas se recibieron a más tardar el 6 de noviembre de 2025.

