Brayton Purcell LLP responde a la investigación de CBS News sobre la rápida escalada de la crisis de silicosis entre los trabajadores de la fabricación de piedra artificial

NOVATO, California, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Brayton Purcell LLP respondió hoy a los nuevos informes nacionales de CBS News y al análisis médico de la Dra. Celine Gounder, que destaca la rápida propagación de la epidemia de silicosis entre los trabajadores que fabrican losas de piedra artificial de sílice cristalina. Este material contiene al menos un 90 % de sílice cristalina respirable. El ~10 % restante se compone de metales tóxicos, resinas y pegamentos, y otros compuestos orgánicos volátiles (COV).

Un médico señala una enfermedad pulmonar causada por la silicosis en una radiografía. Themba Hadebe / AP

CBS News informó que los trabajadores jóvenes de todo Estados Unidos están desarrollando una enfermedad pulmonar irreversible después de cortar y pulir piedra artificial, que libera nubes de partículas detamaño nanométrico que se incrustan profundamente en los pulmones. El Dr. Gounder señaló que los trabajadores de entre 30 y 40 años ahora presentan una enfermedad pulmonar en etapa terminal previamente asociada con una exposición minera dedécadas.

"Esto es muy diferente del tipo de silicosis que estábamos acostumbrados a ver en personas que habían trabajado en minas durante décadas", dijo el Dr. Gounder durante el segmento de CBS News. "Estamos viendo a jóvenes... de entre treinta y cuarenta años... muchos de ellos que requieren trasplantes de pulmón".

Una enfermedad que alguna vez se asoció con la minería ahora golpea a los trabajadores décadas antes

En la cobertura de CBS News, César Manuel González, de 37 años, describió años de cortar piedra artificial en una tienda de fabricación donde el polvo se acumulaba en su ropa, cabello y espacio de trabajo. Al igual que muchos fabricantes de encimeras, González comenzó a trabajar con piedra artificial después de que la recesión de 2008–09 aumentara la demanda de encimeras de cuarzo de menor costo.

El polvo que inhaló le dejó cicatrices permanentes en los pulmones y su falta de aliento se convirtió en una silicosis avanzada que requería un trasplante de pulmón. Aunque un trasplante puede prolongar la vida, requiere medicamentos antirrechazo de por vida, monitoreo regular, vulnerabilidad a la infección y el conocimiento de que los pulmones trasplantados pueden durar solo un promedio de ocho años.

Aumento en los casos en todo el país a medida que California lidera con la vigilancia

CBS News informó que los funcionarios de salud estatales han documentado tasas en rápido aumento de silicosis asociada a cálculos artificiales. California, que comenzó la vigilancia estatal en 2019, ha identificado:

529 casos confirmados





29 muertes





Mediana de edad en el momento del diagnóstico: 46





Mediana de edad al morir: 49

Los médicos que tratan la enfermedad pulmonar ocupacional en todo el país observaron el mismo patrón: grupos de trabajadores jóvenes con cicatrices pulmonares inexplicables que se volvieron inconfundibles una vez que se revisaron sus historiales de trabajo de fabricación.

Los trabajadores describen la exposición al polvo a pesar del corte húmedo y los respiradores

En las entrevistas incluidas en el informe, los trabajadores describieron una exposición sustancial al polvo incluso cuando usaban respiradores, sierras húmedas, ventiladores y ventilación depuertas abiertas. Si bien los fabricantes argumentan que la piedra artificial se puede fabricar de manera segura con los controles adecuados, los trabajadores y los médicos argumentan que un material compuesto casi en su totalidad de partículas de sílice de tamaño nanométrico crea peligros que son imposibles de eliminar por completo.

Un trabajador, Gustavo Reyes, de 36 años, quien recibió un trasplante de pulmón en 2023, reflexionó sobre quién cree que tiene la responsabilidad. "Las industrias que crearon la piedra artificial, el producto", dijo, expresando su preocupación por los peligros inherentes del material en sí.

Un creciente debate nacional sobre la rendición de cuentas y los impactos en la salud

Se han presentado más de 500 demandas contra fabricantes de piedra artificial por no advertir a los trabajadores y comercializar un producto que no se puede fabricar de manera segura. Al mismo tiempo, los legisladores están considerando propuestas federales que protegerían a los fabricantes de la responsabilidad, lo que provocaría un amplio debate público.

El ex administrador de OSHA, el Dr. David Michaels, comparó las afirmaciones del fabricante sobre la seguridad del producto con los argumentos de décadas de la industria tabacalera:

"Esto es comparable a que la industria tabacalera diga que los cigarrillos son seguros".

Los expertos médicos entrevistados enfatizaron que el contenido extremo de sílice de la piedra artificial de sílice cristalina la distingue de los materiales de piedra natural. Según el Dr. Robert Blink, un especialista en medicina ocupacional citado en el informe, cortar, lijar y moler piedra artificial "arma" de manera efectiva la sílice.

Declaración de Brayton Purcell LLP

James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP y una autoridad nacional en litigios relacionados con la piedra artificial de sílice cristalina, respondió a la investigación de CBS News:

"CBS News y el Dr. Gounder han atraído la atención nacional a una crisis que ha perjudicado a demasiadas familias trabajadoras. La evidencia médica es clara: las losas de piedra artificial de sílice cristalina son tan "excepcionalmente tóxicas" que los seres humanos que respiran no pueden fabricarlas de manera segura en encimeras. Estos trabajadores viven con una enfermedad incurable que se puede prevenir por completo cambiando la industria a losas alternativas no tóxicas ".

Continuó Nevin:

"Es vital que las experiencias de los trabajadores afectados y los hallazgos consistentes de las autoridades médicas sigan siendo centrales en esta discusión. Sus relatos demuestran la magnitud del daño causado por la piedra artificial de sílice cristalina y la urgencia de garantizar una amplia conciencia pública ".

Brayton Purcell LLP representa a trabajadores de todo el país que han desarrollado silicosis después de trabajar con piedra artificial, incluidos cientos de jóvenes fabricantes que ahora enfrentan desafíos médicos de por vida.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con décadas de experiencia representando a personas y familias afectadas por exposiciones tóxicas, incluida la silicosis causada por la fabulación de piedra artificial de sílice cristalina. La empresa mantiene su compromiso de garantizar que se escuchen las voces de los trabajadores afectados.

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FUENTE Brayton Purcell LLP