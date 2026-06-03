Broxel apuesta por la IA para fortalecer seguridad y eficiencia financiera

La tecnología que está redefiniendo la seguridad, la eficiencia y la experiencia financiera

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales catalizadores de la transformación financiera global. Lo que hace apenas unos años era una herramienta experimental, hoy representa una ventaja competitiva para bancos, fintechs y plataformas de pagos que buscan operar con mayor eficiencia, reducir riesgos y ofrecer experiencias más personalizadas a sus usuarios.

Durante décadas, las instituciones financieras operaron bajo modelos reactivos: analizar información después de que ocurrían los eventos. Hoy, los sistemas inteligentes pueden procesar millones de transacciones por segundo, identificar patrones de comportamiento y anticipar riesgos antes de que se materialicen.

Es por eso que, según datos de McKinsey, la adopción de IA generativa podría aportar entre 200 mil y 340 mil millones de dólares anuales en valor adicional para el sector bancario mundial, principalmente mediante mejoras en productividad, automatización y optimización de procesos. De acuerdo con IBM, las organizaciones financieras que utilizan herramientas avanzadas de IA han logrado reducir hasta en 40% los tiempos de análisis operativo, e incrementos de productividad superiores al 30% en algunos procesos automatizados.

La adopción de inteligencia artificial en el sector financiero avanza a un ritmo acelerado. Un estudio de Deloitte revela que más del 80% de las instituciones financieras globales ya están implementando iniciativas basadas en esta tecnología, consolidando una tendencia que está redefiniendo la industria.

La batalla contra el fraude digital

La seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de la banca digital. El fraude financiero global genera pérdidas superiores a 485 mil millones de dólares anuales, según estimaciones de LexisNexis Risk Solutions. Frente a este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas más efectivas para la detección temprana de actividades sospechosas.

Los sistemas de IA analizan variables como ubicación geográfica, frecuencia de uso, montos transaccionales, dispositivos conectados y comportamiento histórico para identificar anomalías en tiempo real. Diversos estudios muestran que las plataformas que integran modelos avanzados de aprendizaje automático pueden incrementar hasta en 50% la precisión en la detección de fraudes, reduciendo simultáneamente los falsos positivos que afectan la experiencia de los usuarios..

Broxel y la inteligencia artificial aplicada a las finanzas

En este contexto, Broxel continúa fortaleciendo su estrategia de innovación mediante la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos financieros, reforzar esquemas de seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios. La compañía utiliza herramientas avanzadas de análisis de datos y monitoreo transaccional que permiten identificar patrones de comportamiento, generar alertas preventivas y fortalecer los mecanismos de prevención de fraude dentro de su ecosistema financiero digital. Asimismo, la automatización inteligente contribuye a agilizar procesos operativos internos, mejorar tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia en la gestión de servicios financieros.

La combinación de infraestructura tecnológica, analítica avanzada e inteligencia artificial permite a Broxel operar bajo estándares cada vez más robustos de seguridad, cumplimiento regulatorio y escalabilidad, elementos fundamentales en una industria donde la confianza digital se ha convertido en un activo estratégico.

La inteligencia artificial ya no es una tendencia emergente; es una realidad operativa que está redefiniendo el sector financiero global. Se estima que para 2030 el mercado mundial de IA aplicada a servicios financieros superará los 190 mil millones de dólares, impulsado por la creciente demanda de automatización, análisis predictivo y experiencias digitales personalizadas.

Es importante destacar que la implementación de inteligencia artificial en Broxel se realiza bajo estrictos estándares de seguridad, privacidad y cumplimiento regulatorio, garantizando en todo momento la protección de los datos personales y financieros de los usuarios. Los procesos de análisis se desarrollan mediante controles robustos de gobernanza, ciberseguridad y gestión responsable de la información, reforzando la confianza digital que hoy exige el sector financiero.

Las instituciones que logren integrar exitosamente estas capacidades no solo serán más eficientes y seguras, sino que estarán mejor preparadas para competir en una economía donde los datos, la velocidad y la confianza serán los principales diferenciadores.

En esta nueva etapa de la banca digital, la inteligencia artificial se perfila como el motor que impulsará la siguiente generación de servicios financieros inteligentes, y empresas como Broxel forman parte de esta transformación tecnológica que está redefiniendo el futuro de las finanzas en América Latina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993813/Comunicado_IA_y_Broxel_1600dpis.jpg

FUENTE Broxel