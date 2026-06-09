Broxel y Google Cloud celebraron la tercera edición del torneo de Golf, Invitational 2026 para impulsar innovación y nuevas oportunidades de negocio

Broxel & Google Cloud celebraron la tercera edición del torneo de Golf, Invitational 2026, el cual reunió 170 líderes empresariales, directivos y tomadores de decisiones para impulsar la innovación, la colaboración y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en América Latina.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Broxel, la empresa líder en tecnología transaccional, y Google Cloud celebraron con éxito la tercera edición del Broxel & Google Cloud Invitational 2026, realizada el 8 de junio en el Club de Golf Chapultepec, consolidándose como uno de los encuentros de networking de alta dirección más relevantes para el ecosistema financiero y tecnológico de la región.

El evento deportivo trascendió para convertirse en un foro de diálogo sobre el futuro transaccional de México, donde participaron Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO y fundador de Broxel; Julio Velázquez, General Manager de Google Cloud México; Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; y Gonzalo Tercero, Vicepresidente de Productos e Innovación de Visa, así como ejecutivos de alto nivel y socios estratégicos que compartieron una visión común sobre el futuro de la transformación digital, la infraestructura financiera y la innovación impulsada por la nube.

El trabajo conjunto entre Broxel y Google Cloud continúa demostrando cómo la combinación de tecnología financiera especializada e infraestructura de nube de clase mundial permite construir soluciones estratégicas. Esta colaboración ha sido fundamental para impulsar operaciones de alto volumen, optimizar procesos y acelerar la innovación dentro del ecosistema financiero regional. Al respecto, Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO de Broxel, destacó la importancia de generar espacios donde converjan la innovación tecnológica y las relaciones estratégicas de negocio: "El Broxel & Google Cloud Invitational se ha consolidado como una plataforma para conectar a los líderes que están transformando la economía digital de América Latina. Estamos convencidos de que la colaboración entre empresas, tecnología y talento es el camino para impulsar soluciones financieras más seguras, eficientes y escalables que respondan a las necesidades del mercado actual y futuro", señaló.

"Broxel & Google Cloud Invitational 2026 es hoy un encuentro para intercambiar ideas, explorar oportunidades y acelerar la innovación a partir de las capacidades que otorga la combinación de la tecnología financiera de Broxel con el poder de la nube de Google Cloud. Tener estos espacios de diálogo permitirá que más organizaciones puedan llevar su transformación digital a nuevos niveles", señaló Julio Velázquez, director de Google Cloud México.

Como parte de las actividades del torneo, se reconoció el desempeño sobresaliente de los participantes mediante una ceremonia de premiación que celebró el talento, la disciplina y el espíritu competitivo que caracterizaron esta edición. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en diversos reconocimientos otorgados por las empresas organizadoras y patrocinadoras. La premiación representó el cierre de una jornada marcada por la colaboración, el networking de alto nivel y el intercambio de experiencias entre líderes empresariales de distintos sectores. La participación y el intercambio de ideas durante esta edición reflejan el compromiso compartido de construir un entorno empresarial más conectado, eficiente y preparado para los desafíos del futuro en México.

Este encuentro marca el inicio de una agenda de colaboración más amplia, orientada a impulsar nuevos espacios de diálogo, networking y generación de conocimiento en distintos ámbitos de negocio. En los próximos meses, Broxel y Google Cloud continuarán desarrollando iniciativas que conecten a líderes empresariales, expertos en tecnología y tomadores de decisiones, consolidando una colaboración que seguirá creando oportunidades para acelerar el crecimiento, la competitividad y la evolución digital de la región.

FUENTE Broxel