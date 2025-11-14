Buen Fin 2025: ¡Viaja en autobús con Flix con hasta un 50% de descuento!

Flix ofrecerá descuentos en todas sus rutas de México en su 1ª participación del Buen Fin.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ¡A viajar! Este Buen Fin, Flix, la empresa alemana líder global en tecnología aplicada al transporte de pasajeros en autobús, ofrecerá boletos con hasta 50% de descuento en todas sus rutas y líneas disponibles en México.

"Estamos muy emocionados de sumarnos por primera vez a esta iniciativa que celebra su decimoquinta edición, bajo el sello "Hecho en México" de la Secretaría de Economía. Esta campaña del Buen Fin es nuestra invitación para que más personas descubran una nueva forma de viajar", señaló Carlos Magaña, director general de Flix México.

Explicó que la empresa busca transformar la manera en que los mexicanos se mueven entre ciudades, ofreciendo viajes cómodos, confiables y al alcance de todos. "Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa moderna al transporte tradicional, combinando tecnología, eficiencia y precios justos para conectar más regiones de nuestro país", afirmó.

Descuentos sobre ruedas

Durante los primeros cuatro días del Buen Fin, del 13 al 16 de noviembre, todas las personas que deseen viajar a cualquiera de los 12 destinos que ofrece Flix en México podrán aprovechar un 20% de descuento en la compra de sus boletos realizada en cualquiera de sus canales de venta: app (disponible para iOS y Android), sitio web y shops (taquillas físicas).

Además de este descuento, el 17 de noviembre, el último día del Buen Fin, Flix organizará una "Flash Sale" con boletos con ¡hasta un 50% de descuento!

Los boletos de esta promoción podrán usarse para viajar hasta el próximo año, del 13 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, con excepción del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Para hacer válidos estos descuentos, lo único que tienes que hacer es ingresar estos códigos al momento de tu compra:

20% de Descuento | Código: MXBF2L (Válido hasta el 16 de Noviembre de 2025)

50% de Descuento – Flash Sale | Código: MXBFFLASHX (Válido únicamente el 17 de Noviembre de 2025)

Viaja más por menos con Flix

Con precios mucho más económicos que los existentes en el mercado, actualmente la red de Flix en México ya alcanza una red de 12 destinos nacionales: Aguascalientes, Ciudad de México, Córdoba, León, Matehuala, Monterrey, Poza Rica, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Torreón y Veracruz, con más de 600 corridas mensuales y más de 20 conexiones.

Además, gracias a su integración con Greyhound, México se conecta con más de 1,600 destinos en Estados Unidos y Canadá, conformando la red internacional de transporte terrestre más grande del continente y una propuesta única en el mercado mexicano.

Con un modelo probado en más de 40 países y cuatro continentes, con más de 6,800 destinos a nivel global, más de 4,000 autobuses, más de 1,000 socios de negocio, más de 10 años en el mercado, y más de 400 millones de pasajeros transportados desde 2013, Flix ha iniciado una nueva era en el transporte interurbano en México. Su expansión en América Latina continuará próximamente con Perú, mientras que a nivel global recientemente la compañía ya inició operaciones en Australia.

Para conocer todos los detalles del Buen Fin de Flix, consulta: https://www.flix.com.mx/ o visita el sitio oficial del Buen Fin: https://www.elbuenfin.org/inicio

¡La revolución del transporte ya arrancó!

¿Listo para viajar? #FlixMéxico #LoQueTeFaltaba

Acerca de Flix:

Flix es una compañía pionera líder en el sector del transporte gracias a sus alternativas sostenibles para viajes convenientes y asequibles a través de las marcas FlixBus y FlixTrain. Gracias a su modelo de negocio único y a su tecnología innovadora, Flix ha establecido rápidamente la red de autobuses de larga distancia más grande de Europa y ha expandido su presencia a escala global, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Chile y Brasil. Como pionero en el tráfico sostenible, Flix inició un proyecto piloto para autobuses de larga distancia totalmente eléctricos en 2018 y lanzó los primeros autobuses de larga distancia con biogás de la UE en 2021. Mientras Flix se encarga del desarrollo de tecnología, planificación de la red, control de operaciones, marketing y ventas, gestión de calidad y expansión continua del producto, sus socios se ocupan de las operaciones diarias de las rutas. La combinación única de una startup de tecnología, una plataforma de comercio electrónico y una empresa de transporte clásica ha posicionado a Flix como un líder del sector frente a importantes corporaciones internacionales, transformando de forma permanente el panorama de movilidad global.

Para más información, visita: https://www.flix.com.mx/

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/FlixMX

Instagram: https://www.instagram.com/flix___mexico/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823656/Flix_BF_Editorial_50_2.jpg

FUENTE Flix