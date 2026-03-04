Bybit lanza "BOB Advantage": sin comisiones, un fondo de premios de 5.000 USDT y una nueva era para las criptomonedas en Bolivia

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit , la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, se complace en presentar BOB Advantage , una campaña de alto impacto de depósitos fiduciarios de "bolivianos de Bolivia" (BOB) sin comisiones y un fondo de premios de 5.000 USDT para usuarios elegibles.

Disponible ahora hasta el 12 de marzo de 2026, la iniciativa permite a los usuarios ganar hasta 17 USDT por participante al completar hitos sencillos de depósito y trading, que combina un acceso fluido a la divisa local con recompensas de criptomonedas tangibles.

Los participantes pueden desbloquear recompensas a través de tres niveles:

Tarea 1: deposite al menos 1.000 BOB y opere con 100 USDT para ganar 2 USDT





deposite al menos y opere con para ganar Tarea 2: deposite al menos 5.000 BOB y opere con 500 USDT para ganar 5 USDT





deposite al menos y opere con para ganar Tarea 3: deposite al menos 10.000 BOB y opere con 1.000 USDT para ganar 10 USDT

Las recompensas se distribuyen por orden de llegada y todos los requisitos se deben completar dentro de los siete días antes de finalizar la campaña.

Estableciendo el estándar para la adopción de criptomonedas en Bolivia

Con BOB Advantage, Bybit es pionera en ofrecer rampas de entrada y salida fiduciarias BOB totalmente integradas, lo que refuerza su liderazgo en América Latina. Al conectar la infraestructura financiera local con los mercados mundiales de activos digitales, Bybit está acelerando la accesibilidad a las criptomonedas donde más importa.

"Este lanzamiento representa un momento decisivo para la adopción de criptomonedas en Bolivia", afirmó Patricio Mesri, LATAM Country Manager de Bybit. "La habilitación de Bybit de depósitos y retiros en bolivianos señala una integración decisiva entre el sistema financiero local y los activos digitales. Fuimos los primeros en dar este paso y esto es solo el comienzo. Está mucho más por venir".

A medida que Bybit continúa ampliando los canales de pago compatibles, eficientes y asequibles en los mercados emergentes, BOB Advantage refleja un impulso estratégico más amplio: empoderar a los usuarios con acceso fiduciario sin fricciones y posicionar a Bybit a la vanguardia de la innovación financiera en la región.

Se aplican términos y condiciones. Para conocer detalles sobre los requisitos de elegibilidad y las restricciones, los usuarios pueden visitar: BOB Advantage: 0 comisiones, grandes recompensas: comparta un fondo de premios de 5.000 USDT

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com .

