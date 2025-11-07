CANDICE SWANEPOEL, EL ICÓNICO ÁNGEL VICTORIA'S SECRET® LLEGÓ A CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MEXICO, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Victoria's Secret celebró un exclusivo evento en su tienda de Antara Fashion Hall, ubicada en Polanco, Ciudad de México, con la participación de la icónica supermodelo Candice Swanepoel. Desde que se unió a la familia de Victoria's Secret en 2007, Candice ha protagonizado campañas globales de la marca en las categorías de lencería, fragancias y deporte, además de haber participado en 13 desfiles de Victoria's Secret Fashion Show. Este evento también marca la primera aparición oficial de una embajadora icónica de la marca en América Latina.

Photo By: Dimitrios Kambouris

Entre los asistentes destacados se encontraban reconocidas influencers locales e invitadas VIPs como Aislinn Derbez, Azul Guaita, Tammy Parra y Aisha Dose, así como representantes de medios digitales de moda, incluyendo ELLE México, Marie Claire México, Glamour México y Cosmopolitan México.

Asimismo, algunos clientes seleccionados fueron invitados a asistir a través de un concurso por tiempo limitado, realizado del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025, en el que la participación requería una compra en una tienda Victoria's Secret participante en México.

Los invitados disfrutaron de un encuentro exclusivo con Candice Swanepoel y fueron invitados a descubrir y comprar la selección curada por Candice de sus diseños favoritos de la colección Holiday 2025 de Victoria's Secret. Para la ocasión, Candice lució piezas de la colección de la temporada complementada con su estilo, incluyendo el Bra Demi Ligeramente Forrado con bordado floral boho y el Set de Pijama Largo Luxe de Satén Sheer con botonadura al frente, así como otros estilos y accesorios disponibles en línea y en tiendas, destacando la celebración de la marca por la próxima temporada.

Descubre más sobre las colecciones de la marca en victoriasSecret.mx, a través de la aplicación móvil o en cualquier tienda Victoria's Secret en todo el mundo.

ACERCA DEL EVENTO DE VICTORIA'S SECRET EN LA TIENDA EN CIUDAD DE MÉXICO.

CUÁNDO: viernes 7 de noviembre, de 12:30pm a 14:30pm

DÓNDE: Victoria's Secret, Antara Fashion Hall

Polanco, Ciudad de México, México

INVITADOS: Geraldine Galván, Paola Wise, Mónica Murillo, Lynn Vizcarra, Mónica Saldivar, Paris Danielle, Frida Sahagún, Maria Riestra, Annesy Lozano, Becky Mg, Diana Paulina, Valeria Rincón, Elena Escobar, Andrea Rodríguez, Cami Corona, Pamela Mcbeath, Natalya Galilea, America Planter and Marietta Rojas.

Victoria's Secret & Co. (NYSE: VSCO) Victoria's Secret es un minorista especializado en colecciones modernas inspiradas en la moda, que incluyen sus característicos brasieres, panties, lencería, ropa, pijamas casuales, trajes de baño, prendas para descanso y deporte, así como fragancias de prestigio galardonadas y productos para el cuidado corporal. VS&Co está conformada por marcas líderes en el mercado —Victoria's Secret y PINK— que comparten un propósito común: apoyar a las mujeres en todo lo que hacen; además de Adore Me, una marca de lencería innovadora, digital y basada en tecnología, que atiende a mujeres de todas las tallas, presupuestos y etapas de la vida. Estamos comprometidos con el empoderamiento de nuestros más de 30,000 asociados alrededor del mundo, con una presencia global de más de 1,380 tiendas en casi 70 países.

