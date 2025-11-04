Capital colombiana alberga celebración del Día Mundial de las Ciudades y la ceremonia de entrega del Premio Shanghai

BOGOTÁ, Colombia, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- (Xinhua) -- Con la presencia de más de 80 funcionarios de gobiernos internacionales, académicos y expertos en el ámbito del urbanismo, se realizó hoy viernes la celebración del Día Mundial de las Ciudades 2025 en el centro de convenciones Ágora de la capital colombina, Bogotá.

En el marco de la celebración se llevó a cabo la entrega del Premio Global para el Desarrollo Sostenible en Ciudades, también conocido como Premio Shanghai, reconocimiento internacional propuesto y establecido conjuntamente por ONU-Habitat y el Gobierno Popular Municipal de Shanghai en 2023.

El galardón, que reconoce el progreso de cinco ciudades en el mundo es sus políticas de desarrollo sostenible con miras al cumplimiento de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, fue otorgado en su tercera edición a las ciudades de Bogotá (Colombia), Argel (Argelia), Incheon (Corea del Sur), Medina (Arabia Saudita) y Espoo (Finlandia).

El tema de este año fue "Ciudades inteligentes centradas en las personas", y a la ceremonia asistieron la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Ni Hong, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como representantes de los gobiernos de Colombia, México, entre otros países.

En su intervención, Ni Hong afirmó que el Gobierno chino siempre ha puesto en práctica el concepto de ciudad para el pueblo, impulsando la transformación digital completa de las ciudades, dotando la construcción y gobernanza urbanas con tecnologías digitales e inteligentes, y elevando continuamente la percepción de los ciudadanos sobre la accesibilidad, la felicidad y la seguridad.

"China seguirá apoyando, como hasta ahora, a ONU-Hábitat para que desempeñe un papel significativo en la consecución de un futuro urbano sostenible, y espera compartir experiencias, trazar conjuntamente el desarrollo y crear el porvenir junto con todas las partes, para impulsar conjuntamente el desarrollo urbano sostenible global", señaló el funcionario.

Rossbach, en su alocución, subrayó la importancia de poner a las personas en el centro en el proceso de rápida urbanización y de responder a los desafíos de la vivienda y del desarrollo mediante medios tecnológicos.

La economista brasileña hizo un llamado a promover la construcción de ciudades inteligentes mediante tecnología, datos y servicios digitales para garantizar los derechos de todas las personas, en especial de los grupos vulnerables.

A su vez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que la ciudad está experimentando una transformación profunda y ha logrado avances destacados en el ámbito social y del bienestar ciudadano, entre ellos una fuerte reducción de la tasa de pobreza y de la desnutrición infantil.

También sostuvo que su administración ha impulsado de forma activa el desarrollo sostenible mediante medidas como la reforestación a gran escala, la protección de fuentes hídricas y la renovación del sistema de transporte público.

El 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades, el primer día internacional de las Naciones Unidas dedicado a la ciudad, y fue el primer día internacional impulsado por el Gobierno de China en el seno de la ONU.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2013 una resolución, mediante la cual se decidió que a partir de 2014 el día 31 de octubre de cada año se celebre el Día Mundial de las Ciudades.

FUENTE Xin Hua