La primera donación realizada en Isla Tropicale entregó comidas a aliados locales que apoyan a comunidades en Roatán, Honduras, estableciendo una vía para donaciones continuas de excedentes alimentarios en la región

Este hito expande el programa de la compañía a 18 destinos portuarios en todo el mundo como parte de su estrategia Less Left Over para reducir el desperdicio de alimentos

MIAMI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation (NYSE: CCL), la compañía de cruceros más grande del mundo, anunció hoy su primera donación de excedentes alimentarios en Latinoamérica, estableciendo una vía para los barcos de Carnival Cruise Line que visitan Roatán. La donación de 210 porciones de comidas preparadas no servidas provenientes de Carnival Jubilee fue entregada a la municipalidad de Roatán para su distribución entre aliados locales que apoyan a comunidades necesitadas.

Carnival Corporation realiza su primera donación de alimentos en Latinoamérica

Como parte de la estrategia Less Left Over de Carnival Corporation para reducir el desperdicio de alimentos, el programa de donación alimentaria de la compañía redirige de forma segura comidas excedentes de alta calidad para ayudar a combatir la inseguridad alimentaria en las comunidades portuarias visitadas por sus barcos. Con la incorporación de Roatán, el programa se ha expandido a 18 puertos desde 2017, entregando más de 320.000 porciones de comida a comunidades alrededor del mundo desde su creación, con planes de seguir ampliando el modelo a nuevos mercados.

"La expansión de nuestro programa de donación de excedentes alimentarios hacia Latinoamérica representa un paso importante dentro de nuestra estrategia Less Left Over y demuestra cómo la colaboración puede transformar excedentes en apoyo real para las comunidades", afirmó Vicky Rey, vicepresidenta de asuntos gubernamentales para Latinoamérica en Carnival Corporation. "Este trabajo requiere procesos claros, una sólida colaboración gubernamental y compromiso compartido, y estamos especialmente agradecidos con el presidente Asfura por ayudar a facilitar esta primera donación tan rápidamente, así como con los líderes federales y locales que hicieron esto posible".

"Esta primera donación demuestra lo que puede lograrse cuando los socios adecuados se unen con un propósito común", declaró Ron McNab, alcalde de Roatán. "Las comidas preparadas no servidas ahora pueden trasladarse de manera segura del barco a tierra para apoyar escuelas, hospitales y organizaciones comunitarias en toda Roatán. Estamos agradecidos con Carnival Corporation y Carnival Cruise Line por ayudar a hacer realidad este programa".

"La donación de excedentes de comidas comienza con sólidos estándares de seguridad alimentaria y una estrecha coordinación entre nuestros equipos a bordo y nuestros socios en tierra", dijo Schalkie Badenhorst, director de Operaciones de Alimentos de Carnival Cruise Line. "Nuestros miembros del equipo ayudan a hacer posible este trabajo al identificar comidas no servidas de alta calidad que quedan después del servicio y garantizar que sean manejadas y transferidas a tierra de acuerdo con nuestros requisitos de seguridad alimentaria".

El anuncio fortalece la presencia histórica de Carnival Corporation en Roatán a través de Isla Tropicale, su destino de cruceros en Honduras. Isla Tropicale es uno de los siete destinos exclusivos en Latinoamérica y el Caribe diseñados para huéspedes de Carnival Corporation que viajan en alguna de sus ocho líneas de cruceros globales. Desde su apertura en 2009, el destino ha representado una inversión total de 93 millones de dólares, ha recibido cerca de 9 millones de visitantes y ha generado aproximadamente 750 millones de dólares en impacto económico. Isla Tropicale sostiene más de 1.300 empleos locales, beneficiando a vendedores, operadores turísticos, proveedores de transporte y otros sectores vinculados a sus operaciones.

La estrategia Less Left Over de Carnival Corporation ha reducido el desperdicio alimentario por persona en un 47 % desde 2019, evitando más de 250 millones de dólares en costos asociados a excedentes alimentarios, mientras continúa ofreciendo experiencias gastronómicas galardonadas a sus más de 13,5 millones de huéspedes. La estrategia abarca decenas de programas, prácticas y tecnologías implementadas en sus líneas de cruceros de clase mundial, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % para 2030, tomando como referencia 2019.

Acerca de Carnival Corporation

Carnival Corporation es la compañía de cruceros más grande del mundo y una de las mayores empresas de viajes y ocio, con un portafolio de líneas de cruceros de clase mundial que incluye AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises y Seabourn. Carnival Corporation Ltd. cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CCL y forma parte del índice S&P 500.

Para más información, visite www.carnivalcorp.com, www.csmartalmere.com, www.aida.de, www.carnival.com, www.costacruises.com, www.cunard.com, www.hollandamerica.com, www.pocruises.com, www.princess.com y www.seabourn.com.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985640/Carnival_Corporation_Marks_First_Meal_Donation_in_Latin_America.jpg

FUENTE Carnival Corporation Ltd.