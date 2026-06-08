Cast-A-Way MEXICO busca candidatos para trabajar en barcos y resorts de Royal Caribbean Group
Noticias proporcionadas porCast-A-Way Cruise & Resort Hiring Agency
08 jun, 2026, 12:00 GMT
PLAYA DEL CARMEN, México, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cast-A-Way Cruise & Resort Hiring Agency, con 29 años de experiencia en reclutamiento internacional, busca candidatos calificados para diversas posiciones dentro de Royal Caribbean Group, incluyendo Royal Caribbean, Celebrity Cruises y el futuro Royal Beach Club Cozumel.
Las vacantes abarcan áreas como Alimentos y Bebidas, Gastronomía, Limpieza, Entretenimiento, Recursos Humanos, Informática, Medicina y departamentos Marítimos, tanto para posiciones a bordo como en tierra.
Tras la apertura de Cast-A-Way MEXICO S.A. de C.V. en Playa del Carmen en marzo de 2026, el crecimiento continúa con nuevos barcos y el lanzamiento del Royal Beach Club Cozumel en 2027. Nunca ha habido un mejor momento para desarrollar una carrera internacional en hotelería y turismo, ya sea en México o a bordo de modernos cruceros. Los candidatos podrán brindar un servicio excepcional, crear experiencias memorables y crecer profesional y personalmente.
Royal Caribbean Group es reconocido mundialmente como uno de los mejores empleadores de la industria hotelera y una excelente empresa para avanzar profesionalmente. Sus tripulantes reciben beneficios como pago quincenal, cobertura médica durante el contrato, oportunidades de desarrollo profesional, remuneración competitiva y programas de reconocimiento.
"Nunca ha habido un mejor momento ni una mejor oportunidad para trabajar en la industria hotelera internacional. Las vacantes continúan creciendo, con excelentes beneficios y altas tasas de retención", afirmó Fabiana Estrela, CEO de Cast-A-Way.
Aproximadamente 700 posiciones para el Royal Beach Club Cozumel serán cubiertas exclusivamente a través de Cast-A-Way MEXICO. Solo podrán postularse ciudadanos mexicanos o residentes con permiso de trabajo vigente.
Del 26 al 28 de agosto se realizará un evento oficial de reclutamiento en Cancún, con 400 cupos limitados para candidatos preseleccionados. Reclutadores de Royal Caribbean realizarán entrevistas finales y con ofertas por emitirse el mismo día.
Es indispensable contar con nivel de inglés avanzado o fluido.
Los interesados pueden postularse para trabajar a bordo en www.cast-a-way.com/apply-now o para posiciones en resorts en www.cast-a-way.com/resorts. También pueden solicitar información a través de [email protected] o WhatsApp +52 (984) 453-1123. Los candidatos seleccionados serán invitados a una entrevista de preselección con el equipo de Cast-A-Way.
Cast-A-Way recluta profesionales de hotelería desde 1998. Su sede principal se encuentra en Canadá y actualmente cuenta con oficina local en Playa del Carmen, atendiendo candidatos de todo México mediante procesos presenciales y virtuales.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994400/mx_wide_option_2.jpg
FUENTE Cast-A-Way Cruise & Resort Hiring Agency
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