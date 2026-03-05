Celebra Dentalia 20 Años Cuidando la Salud Dental de México

9 de cada 10 mexicanos tienen caries.

La colaboración de Dentalia con aseguradoras, brokers y empresas se traduce en más de 1.5 millones de beneficiarios directos en 2026.

Dentalia seguirá cumpliendo su misión de mejorar la salud dental de México a través de su modelo integral de servicios dentales

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En México la salud dental es un reto cultural. La atención dental suele ser reactiva, motivada por dolor o urgencia. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor del 95% de la población presenta caries o enfermedades periodontales, padecimientos en su mayoría prevenibles.

Esta falta de prevención incrementa el costo social de la salud dental, además que complica tratamientos que de otra forma serían rutinarios.

Este contexto hace evidente la necesidad de acercar la salud dental a más mexicanos, en aquellos puntos que el público ya frecuenta. De igual forma, es fundamental ampliar la concientización social sobre la importancia de adoptar una cultura dental basada en la prevención y el mantenimiento.

Dentalia surge en México hace 20 años justamente para atender a esta importante causa social, con un modelo de negocio que efectivamente acerca la salud dental a más personas, familias y empresas en nuestro país.

El modelo de atención que Dentalia innovó para México hace dos décadas incorpora:

Clínicas propias lugares públicos de alta densidad y tráfico, adicional a una red de clínicas que le permite tener presencia en más de 700 poblaciones a nivel nacional. Profesionales de la salud dental altamente capacitados y especializados en diversas disciplinas. Tecnología dental de punta, suministrada por las marcas internacionales más reconocidas. Ofrecer un plan dental a través de aseguradoras, brokers y empresas que otorgan beneficios de tangibilidad directa a los socios estratégicos y ahorros significativos para los beneficiarios.

Desde su fundación se ha consolidado como un aliado estratégico del sector asegurador, colaborando estrechamente con compañías de seguros, brokers y empresas que incorporan a sus ofertas, una propuesta de salud dental enfocada en la prevención proactiva y respaldada por calidez humana, tecnología y calidad. Hoy más de 1.5 millones de beneficiarios cuentan con un plan Dentalia.

Armando García Berumen, CEO de Dentalia México, comenta: "Celebrar 20 años es detenernos para reconocer a quienes han caminado con nosotros y preguntarnos con honestidad qué nos toca construir hacia adelante. Este camino no lo recorrimos solos. Se construye con aliados estratégicos que creen, que confían y que están dispuestos a evolucionar juntos. Una mejor salud dental para México es posible cuando se construye en colaboración, con visión, responsabilidad y un profundo sentido humano".

El 20 Aniversario se celebra con un evento cuya temática fue" Level Up" y que uso el mundo de los juegos como metáfora de la constante evolución de Dentalia, y dejando claro que él está lista para "jugar el siguiente nivel".

En el evento Federico Weber fundador de Dentalia, otorgo un reconocimiento a todos aquellos que han acompañado a la empresa a lo largo de estos años y lo recibió de manera simbólica la Maestra Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros).

El evento reunió a directivos, aliados estratégicos y representantes de empresas y aseguradoras como GNP Seguros, BUPA, Mapfre, Seguros Atlas, MetLife México, entre otros.

Con esta celebración Dentalia reafirma su compromiso de continuar innovando en tecnología, diagnóstico clínico integral, alta calidad y experiencia del paciente, con un objetivo claro: ser un actor central en la evolución de la salud dental en México.

Sobre Dentalia

Dentalia es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en la transformación de la salud dental en México. A través de su modelo integral de servicios dentales Dentalia opera más de 700 clínicas en todo el país. Dentalia ofrece planes dentales a través de aseguradoras, brokers y empresas, con más de un millón y medio de beneficiados en 2025. La misión de Dentalia es crear una cultura de prevención para la salud dental en México.

