Celebra junto a Best Day su aniversario número 40

En un reciente estudio presentado por el estado de Quintana Roo sobre la ocupación hotelera, se destacó que Cancún mantiene una ocupación promedio del 89.8% en el mes de julio, según los reportes de la Asociación de Hoteles de Cancún. Además, se observó que el 49.6% de los turistas que se alojaron en allí procedieron de México, mientras que el 35.7% lo hizo desde Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Best Day celebra con gran orgullo su 40º aniversario. A lo largo de estas cuatro décadas, se ha consolidado como un referente en la industria turística en México, ofreciendo a sus clientes experiencias únicas y memorables. En honor a este importante hito, la compañía ha preparado paquetes y promociones especiales para diversos destinos, incluyendo Cancún, uno de los lugares más emblemáticos del Caribe mexicano. Para aquellos que deseen disfrutar de las maravillas de este destino durante esta temporada de celebración, Best Day recomienda tres hoteles con promociones que prometen una estancia inolvidable:

The Pyramid Cancún by Oasis: Situado frente a la playa en la Zona Hotelera de Cancún, este hotel ofrece un servicio all inclusive con comidas y bebidas, piscina y una ubicación privilegiada a 16 km del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 15 minutos en coche de la zona de bares y discotecas. Las habitaciones están equipadas con balcón, aire acondicionado, TV por cable y baño privado con amenidades, ofreciendo vistas a la laguna de Nichupté o al mar. Entre las comodidades se incluyen gimnasio, spa, discoteca, teatro con shows en vivo, alquiler de coches, tienda boutique y un club de playa exclusivo. La oferta gastronómica es variada, con 12 restaurantes y 14 bares, destacando la experiencia de Le Petit Chef y la cocina tecnoemocional de Benazuza.

TRS Coral Hotel (adults only): Este hotel, ubicado en Cancún, es un oasis exclusivo para adultos que ofrece una experiencia todo incluido de lujo. Situado directamente en la playa, el TRS Coral Hotel cuenta con una zona privada de playa, piscina al aire libre todo el año y Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. Entre las comodidades se destacan el servicio de spa, sauna, estacionamiento gratuito, valet parking, cancha de tenis y salón de juegos. Además, el hotel ofrece un restaurante donde los huéspedes pueden degustar especialidades de la casa, y también se puede disfrutar del bar y del bar en el área de la piscina. Los huéspedes tienen acceso al exclusivo espectáculo CHIC, un cabaret y experiencia culinaria que incluye un show impresionante con cantantes, bailarines, acróbatas y aerealistas, un menú degustación multi-platos y bebidas ilimitadas. El establecimiento también proporciona servicio de habitación y, por un suplemento, servicio de traslado al aeropuerto y servicio de lavandería.

Hotel RIU Palace Riviera Maya: Ubicado en una playa de arena blanca en Playa del Carmen, este hotel all inclusive ofrece WiFi gratuito, una amplia oferta gastronómica y programas de entretenimiento para todas las edades. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, cafetera y otros servicios que garantizan el máximo confort. Las piscinas del hotel, una de ellas con swim-up bar, y la zona de playa con tumbonas reservadas ofrecen un lugar ideal para relajarse. La oferta gastronómica incluye desayunos buffet en el restaurante principal y comidas temáticas en otros restaurantes. Los bares del hotel ofrecen numerosos snacks y aperitivos. El programa de entretenimiento incluye shows en vivo, actividades

deportivas y fiestas temáticas en el Hotel Riu Tequila. Los más pequeños pueden disfrutar de actividades especiales y toboganes en la piscina infantil, mientras que los adultos pueden relajarse en el Renova Spa.

"Desde 1994, en Best Day hemos tenido el honor de ayudar a los viajeros a cumplir sus sueños de conocer nuevos destinos. Agradecemos su preferencia y, en celebración de nuestro 40º aniversario, ofrecemos una amplia variedad de promociones en paquetes a diversos destinos. Queremos seguir sorprendiendo y ofreciendo las mejores opciones para recorrer el mundo. Invitamos a nuestros clientes a aprovechar estas ofertas exclusivas y a planificar su próxima aventura con nosotros, disfrutando de la calidad y el servicio que nos caracterizan", dijo Santiago Elijovich, Country Manager de México para Best Day.

