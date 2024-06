CENTRO: La nueva ola de diseñadores egresados que lideran la transformación creativa en la moda nacional

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Conexión con la naturaleza, multiverso, vinculación con el amor propio y exploración del legado femenino son algunos de los temas presentados por los diseñadores egresados de CENTRO en el desfile realizado el 11 de junio en la universidad.

CENTRO se ha destacado como una institución que promueve y nutre la creatividad de sus alumnos. Las colecciones se centraron en una visión empática, diversa e inclusiva, priorizando la innovación desde una perspectiva creativa. Algunas de las destacadas son:

"Explorando el Xibalbá" de Aisha Ortiza. Inspirada en el texto sagrado maya Popol Vuh con materiales naturales del sur de México."Our Childhood Album" de Geo Mendoza, una colección genderless que evoca la nostalgia de la infancia con técnicas de upcycling. "En garde, prêt?, allez!" de Gris Zara, inspirada en la esgrima, combinando deporte y arte en prendas ready to wear.

"¿Cómo sabes que amas a alguien?" de Ulises García, explora el proceso de vinculación humana con seis looks inspirados en la arquitectura brutalista. "Viviendo conmigo misma y con TDA" de Dulce Jiménez, describe la vida con TDA a través de siluetas y materiales saturados y divertidos. "What If" de Kyara Muñoz, aborda el multiverso y las vidas paralelas de manera personal y divertida.

"Girlhood & Womanhood (Taylor's Version)" de Becca Contreras, inspirada en Taylor Swift, refleja la transición de la niñez a la adultez. "Divina Feminidad" de Ash Núñez, venera la energía femenina y la repetición de patrones dentro del linaje femenino. "Pietrini" de Leticia de LAC Studio, inspirada en la biofilia redefinida en los años ochenta en México y su relación con Europa.

"Lo más íntimo de la condición humana" de Miranda Venegas, explora la castidad desde la perspectiva de la mujer contemporánea. "SCHNEEWITTCHEN" de Alexa Pastrana, basada en el cuento "Blancanieves" de los hermanos Grimm. "Merrows & Mermaids" de Ary Ramirez, examina la evolución de las sirenas a lo largo del tiempo.

"Lo que se ve no se pregunta" de Zurisadai Arango, inspirada en el impacto de Juan Gabriel en México.. "Ecos de la reina" de Ale Molina, reinterpreta la figura de la reina Guinevere en feminismo, el valor y el honor.

