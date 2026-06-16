CGTN Español: Labubu, un ícono de la cultura pop china, formó parte de la ceremonia de inauguración

PEKÍN, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La cultura y la tecnología chinas se han integrado en la Copa del Mundo 2026. El personaje de juguete chino Labubu apareció como invitado especial en la ceremonia de apertura del torneo.

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Además, empresas chinas han proporcionado varias tecnologías de IA fundamentales para el campeonato. Entre ellas, se encuentra un modelo de superinteligencia que permite realizar análisis tácticos y deducciones basadas en datos masivos de la competencia. La solución 3D Digital Human puede generar modelos de alta precisión de todos los jugadores e integrarlos en transmisiones en vivo para que las decisiones de fuera de juego sean más precisas.

Más allá de los estadios, trenes ligeros desarrollados y fabricados en China operan en las tres ciudades anfitrionas mexicanas. Asimismo, alrededor del 95 % de los 800 autobuses de transporte de nueva energía dispuestos para el Mundial de Fútbol en Ciudad de México son de marca china.

FUENTE CGTN Español