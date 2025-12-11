China Hoy: El valor mundial de la práctica del socialismo con peculiaridades chinas

BEIJING, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para los comunistas peruanos, sentimos una cercanía profunda con la práctica del socialismo con peculiaridades chinas, ya que José Carlos Mariátegui, uno de los más insignes marxistas de América Latina y fundador de nuestro partido, sostuvo el postulado de construir un socialismo "sin calco ni copia" y eso es lo que visualizamos en el proceso de construcción del socialismo chino.

Si hubiera que resumir este proceso en cinco palabras, estas podrían ser: nación, partido, persistir, construir e innovar. La idea de nación en la época del socialismo con peculiaridades chinas se fundamenta en la búsqueda permanente del equilibrio entre el bienestar social e individual. Este equilibrio en la sociedad china ha sido posible a partir de una adaptación del marxismo a las características de la sociedad china, destacando que la economía socialista de mercado ha permitido a China convertirse en la segunda economía mundial.

Por otro lado, también se recalca la importancia que tuvo en ese proceso la política de "un país, dos sistemas". En este proceso, el socialismo demostró sus fortalezas, no solo derrotando al capitalismo monopólico, sino también logrando que la población de esa excolonia se integrara al sentimiento de una sola China.

Sobre la base de ese bienestar económico e identitario es que se construye en China un modelo verdaderamente democrático que fluye de su propio desarrollo histórico como nación, una democracia sostenida en la participación y la construcción de un Estado de derecho socialista.

La participación de los ciudadanos chinos en el proceso de construcción de la democracia se concibe como un proceso participativo de todo el pueblo a través de sus instituciones en el logro de los objetivos de la nación encarnado en el Estado.

Pero también es importante recalcar que todas las reformas realizadas en la China están pensadas no solo para mejorar las condiciones de vida de la población china, sino también para convertir a China en un referente de desarrollo a escala planetaria. Sin embargo, ese proceso, desde la perspectiva china, se debe lograr respetando los procesos sociales y políticos de cada país, sin perder de vista la perspectiva socialista. Por eso, el internacionalismo proletario hoy no recorre el mundo como un fantasma, sino que se expresa a través de un nuevo modelo que se encarna en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un modelo de progreso y bienestar que promueve el multilateralismo y que compromete a todos los comunistas del mundo a unirse de manera más firme para ser poder real que contribuya al proceso en el que hoy China avanza.

https://www.chinahoy.com.cn/2018/gcpl/202512/t20251211_800425498.html

FUENTE China Hoy