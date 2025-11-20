Transmisión Mundial el 27 de Noviembre, con Canciones Originales Lanzadas por Sony Music Masterworks, Colección de Mercancía Navideña y Eventos Exclusivas de pre- estreno

DALLAS, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chuck E. Cheese, la marca de entretenimiento familiar más grande del mundo, invita a familias de todas partes a celebrar la temporada con el estreno mundial de Una Navidad de Chuck E. Cheese, que se transmitirá a nivel mundial el 27 de noviembre. Basándose en el anuncio del primer especial animado de la marca, este lanzamiento global expande la marca durante un momento transformacional para la compañía mientras hace crecer su universo de personajes y eleva su presencia en plataformas de entretenimiento. Co-desarrollado con HappyNest Entertainment, una compañía independiente de medios de entretenimiento infantil y familiar centrada en franquicias, y animado por Pixel Zoo Animation Studios, el especial presenta una historia festiva destinada a establecer una nueva tradición familiar, respaldada por un plan global que incluye distribución de contenido expandida, una colección limitada de mercancía navideña y eventos exclusivos de fiestas de pre-estreno en los Centros de Diversión de Chuck E. Cheese a nivel nacional.

Chuck E. Cheese Genera Emoción Global con Nuevo Especial Animado Navideño

Una Navidad de Chuck E. Cheese se transmitirá en inglés y español y estará disponible globalmente en Prime Video, así como en el canal oficial de YouTube de Chuck E. Cheese y el recién lanzado canal Chuck E. Cheese en Español. La distribución adicional se extenderá a través de plataformas de marca Chuck E. Cheese, incluyendo canales asociados en HappyKids y Kidoodle, junto con presencia en Roku, Samsung, LG y Fire TV. Previo al estreno, se lanzará una serie de cortometrajes animados a través de una alianza estratégica con Moonbug Entertainment, presentando la nueva animación fresca de los personajes en los canales de YouTube infantiles de alto rendimiento de Moonbug y generando emoción y anticipación por el especial.

Sony Music lanzará dos canciones originales creadas para el especial animado el 24 de noviembre, proporcionando una plataforma para expandir el alcance de la banda sonora a través de proveedores de servicios digitales globales. La alianza eleva el componente musical de Una Navidad de Chuck E. Cheese y fortalece la conexión del especial con audiencias familiares antes de su estreno. Las canciones son co-escritas por Jon Colton Barry, Zac Moncrief, el compositor Ben Bromfield (Ginny & Georgia), y el padre del co-creador (Jon Colton) Barry, el legendario creador de éxitos Jeff Barry, conocido por "I'm A Believer", "Sugar, Sugar" y "Christmas (Baby Please Come Home)". Tanto padres como niños amarán cantar estas canciones juntos, justo como el dúo de compositores padre e hijo Jeff Barry y Jon Colton Barry esperaban que las familias las disfrutaran. La música aporta un sonido navideño fresco y moderno que está perfectamente posicionado para convertirse en un nuevo favorito de temporada en cada hogar.

"La escala de este lanzamiento muestra lo que es posible cuando reunimos grandes socios y gran contenido", dijo Melissa McLeanas, Vicepresidenta de Medios Globales, Licencias y Entretenimiento en Chuck E. Cheese. "Este especial está respaldado en todas las plataformas: transmisión, música, productos y experiencias, creando un momento global cohesivo que fortalece el futuro de nuestra franquicia de personajes".

"En HappyNest, esta marca ha sido una parte especial de muchas de nuestras experiencias personales como niños y con nuestras familias, por lo que ha sido pura alegría colaborar con un equipo que admiramos profundamente. Juntos, estamos llevando Chuck E. Cheese a los hogares de las personas, creando nuevas experiencias de narración divertidas para toda la familia", agregó Sadaf Cohen Muncy, Vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo y Producción en HappyNest Entertainment.

Completando las alianzas, una colección limitada de ropa navideña con licencia ya está disponible en Amazon y en la tienda oficial Chuck E. Shop, ofreciendo camisetas, sudaderas con capucha y pijamas para adultos, jóvenes y niños pequeños que presentan los nuevos personajes animados, e invitaciones digitales navideñas disponibles a través de Evite. La marca también está trabajando con ZigaZoo Kids, aprovechando la influencia de creadores de contenido de niños con bailes divertidos y contenido seguro y atractivo que genera expectación por el estreno del especial. Para las familias ansiosas por ver el especial antes de tiempo, un avance exclusivo se proyectará en eventos de pre estreno celebrados en los Centros de Diversión Chuck E. Cheese en todo Estados Unidos y Canadá el 23 de noviembre a las 10:30 a.m. hora local.

Para más información sobre Una Navidad de Chuck E. Cheese, incluyendo la sinopsis, tráiler oficial, elenco, mercancía y detalles de eventos de pre estreno, visite: www.chuckecheese.com/christmas

Acerca de Chuck E. Cheese

Chuck E. Cheese es el lugar donde se celebran medio millón de cumpleaños felices cada año con la misión de crear recuerdos positivos y duraderos para las familias a través de la diversión, la comida y el juego. Durante más de 48 años, Chuck E. Cheese ha sido el lugar Donde Un Niño Puede Ser Un Niño®, y continúa estableciendo el estándar para el entretenimiento familiar a través de experiencias interactivas, emocionantes juegos de arcade y su querido personaje Chuck E. Cheese. La división global de licencias, medios y entretenimiento administra las alianzas estratégicas de la compañía y el desarrollo de la propiedad intelectual exclusiva de Chuck E. Cheese, incluyendo productos de consumo con licencia y contenido original para canales de transmisión en línea, música, videojuegos y más.

Acerca de HappyNest Entertainment

HappyNest es una compañía independiente de medios de entretenimiento infantil y familiar centrada en franquicias que forma alianzas estratégicas con talento de primera clase para crear y producir las próximas grandes franquicias infantiles. HappyNest incuba y financia nueva propiedad intelectual original para que niños y familias interactúen a través de diversas verticales de medios. Los lanzamientos recientes incluyen Paris & Pups, una serie animada infantil con 11:11 Media de Paris Hilton y 9 Story Media Group (una subsidiaria de Scholastic Media) que está inspirada en las mascotas de la vida real de Hilton.

