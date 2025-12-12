Cine costarricense destacó en Ventana Sur 2025; una producción alcanzó seis reconocimientos internacionales

Delegación nacional, liderada por la PROCOMER presentó proyectos ante compradores, coproductores y mercados estratégicos

SAN JOSÉ, Costa Rica , 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una delegación de empresas productoras y cineastas costarricenses participó, del 1 al 5 diciembre, en Ventana Sur 2025, el mercado audiovisual más importante de Latinoamérica. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento internacional de la oferta audiovisual del país y facilitar oportunidades de negocios, coproducción y atracción de inversiones fílmicas.

Members of the Costa Rican delegation at “Ventana Sur”.

La representación nacional, conformada por siete empresas costarricenses, asistió con un stand esencial COSTA RICA, coordinado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y de la mano con la Comisión Fílmica. Las empresas sostuvieron reuniones en sitio con agentes de ventas, distribuidores, plataformas de streaming, potenciales inversionistas, entre otros, tanto de América como de Europa.

"Participar en Ventana Sur nos permitió presentar el trabajo que se desarrolla en Costa Rica ante actores relevantes de la industria y acceder a espacios que amplían la visibilidad de nuestros proyectos. El sector audiovisual costarricense ha logrado consolidar una oferta con capacidad de competir y colaborar internacionalmente, en un contexto donde los fondos, coproducciones e inversiones buscan cada vez más nuevos territorios y narrativas. Espacios como Ventana Sur abren puertas para que los proyectos avancen, se conecten con nuevos socios y contribuyan a la diversificación de nuestra industria", afirmó Laura López, Gerente General de la PROCOMER.

Filme costarricense alcanzó seis reconocimientos internacionales

Durante el evento se exhibieron tres proyectos costarricenses: "La Imparmanencia"; de Juan Manuel Fernández, "Hermosa no es como antes"; de Kattia Zúñiga y Alejo Crisóstomo, y "Madre Pájaro"; de Sofía Quirós y Mariana Murillo. Este último alcanzó seis reconocimientos internacionales en diversas categorías durante el festival.

El proyecto fue reconocido en la categoría de servicios integrales de posproducción valorados en US$13.000, un soporte de US$500 para su posproducción como película elegida dentro de los países del MERCOSUR, y un apoyo de 10 mil euros destinados a consultorías, viajes y materiales de promoción. Además, recibió el Premio a la Película en una sección competitiva del mercado, fue seleccionada para su presentación en una próxima edición de Le Film Français y Cannes Market Film News durante el Marché du Film, y obtuvo un servicio de mezcla final (check mix 5.1 o 7.0) por parte de un estudio especializado.

"Yo empecé a asistir a Ventana Sur cuando aún era una estudiante de cine hace diez años atrás, con un DVD en la mano mostrando mis cortometrajes. Que hoy pueda presentar mi segundo largometraje en este espacio es un verdadero honor, pero también un reflejo de que la constancia y presencia en estos mercados es vital para la. Carrera de los productores y directores. acá te das cuenta que no estás solo, que cientos de cineastas como vos trabajan arduamente para generar lazos y llevar a la pantalla nuestras historias", destacó la directora de Madre Pájaro, Sofía Quirós.

La agenda de la delegación nacional en Ventana Sur también incluyó un encuentro oficial, dirigido a promover el ecosistema audiovisual del país ante potenciales aliados internacionales. Por medio de este espacio, expertos internacionales conocieron la oferta local en servicios de producción, talento creativo y oportunidades derivadas de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas. La actividad facilitó el establecimiento de nuevas conexiones y permitió a las empresas costarricenses identificar posibilidades de colaboración y coproducción en mercados estratégicos.

Costa Rica: un destino ideal para la industria audiovisual

Costa Rica se ha consolidado como un país competitivo para la producción audiovisual internacional gracias a un ecosistema con profesionales altamente calificados y un marco de incentivos que facilita la llegada de nuevas inversiones. Desde la aprobación del reglamento a la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, el país cuenta con herramientas claras para atraer proyectos internacionales mediante beneficios como la exoneración del impuesto sobre la renta para producciones audiovisuales, la devolución o exención de impuestos en la importación permanente de bienes relacionados con la filmación y la exoneración o suspensión de impuestos en importaciones temporales de equipos.

Este marco permite a Costa Rica competir globalmente y generar mayores encadenamientos con proveedores locales. En esa línea, PROCOMER mantiene un inventario nacional de empresas y servicios especializados para atender las necesidades del sector.

Además, PROCOMER junto con la Comisión Fílmica brindan acompañamiento a cada Proyecto de Inversión Fílmica o Audiovisual, facilitando procesos y coordinando con instituciones públicas y gobiernos locales.

Complementando este esfuerzo, Costa Rica ha desarrollado Film Friendly Zones en prácticamente todas las regiones. Estas zonas facilitan la operación de productoras nacionales e internacionales, conectándolas con una amplia oferta de locaciones, servicios, catálogos especializados y protocolos claros para permisos de filmación. Esto ha permitido que el país ofrezca una experiencia integral, competitiva y eficiente para la industria fílmica global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844159/Image__42.jpg

FUENTE PROCOMER