clinicasdelhombre.com abre en Garza Sada, Monterrey: una clínica sin estigmas para hablar claro sobre salud masculina

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- clinicasdelhombre.com, parte de la red de clínicas elery.co, inaugura una nueva sede en la ciudad donde nació su misión: transformar la manera en que los hombres se relacionan con su salud. Esta vez, llega al sur de Monterrey, a la zona de Garza Sada, para estar más cerca de quienes buscan atención médica especializada, sin complicaciones y sin estigmas.

La nueva clínica forma parte de una red nacional enfocada exclusivamente en el bienestar masculino. Desde chequeos de rutina hasta diagnósticos especializados, ofrece un modelo que integra salud sexual, física y mental, todo en un mismo lugar.

En clinicasdelhombre.com, la meta es clara: que ir al médico deje de ser una medida de emergencia y se vuelva parte de la vida cotidiana. Aquí se promueve una cultura de prevención, donde cada hombre puede hablar sin pena, resolver dudas y actuar a tiempo.

Ubicada en Av. Eugenio Garza Sada 1892, PBL10, Col. Contry, una de las zonas más conectadas y transitadas del sur de Monterrey, lo que facilita el acceso a pacientes de distintas partes de la ciudad y del área metropolitana.

Sus servicios abarcan desde evaluaciones prostáticas, estudios de ETS, vacunas y tratamientos para VPH, hasta tratamientos para disfunción eréctil, circuncisión y atención para la salud emocional y mental.

"La zona de Garza Sada, especialmente en el corredor cercano al Tec de Monterrey, representa un punto de encuentro entre generaciones. Aquí confluyen jóvenes, profesionistas y familias, todos con necesidades de salud distintas, pero con algo en común: el deseo de resolverlas sin rodeos. Esta nueva clínica brinda una atención accesible para acompañarlos en cada etapa de su vida." comentó Marcelo Cruz, Co-CEO de elery.co.

Con esta apertura, clinicasdelhombre.com suma ya 17 clínicas en México, con presencia en Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México y Monterrey. Cada nueva sede reafirma su compromiso con una atención sin prejuicios, que responda a una necesidad clara: ofrecer espacios seguros donde los hombres puedan cuidar de su salud con información, acompañamiento y confianza.

Acerca de clinicasdelhombre.com

clinicasdelhombre.com es una clínica especializada con expertos en salud masculina. Ayuda a los hombres a mejorar su calidad de vida, atendiendo temas de salud urológica, sexual, mental y metabólica. La clínica brinda servicios médicos personalizados para abordar las necesidades específicas de cada paciente.

Acerca de elery.co Red de clínicas de especialidad que está redefiniendo la atención médica mediante el uso de tecnología y un diseño centrado en el paciente. Actualmente, se enfoca en la salud masculina a través de la marca clinicasdelhombre.com. Para más información, visite elery.co.

