COMAEM reacredita por quinta ocasión consecutiva la Carrera de Médico Cirujano de la UAG Universidad Autónoma de Guadalajara 21 abr, 2026, 18:38 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo El Consejo avaló que el programa cuenta con altos estándares de calidad para la enseñanza de la Medicina, lo que garantiza la formación de médicos altamente preparados. GUADALAJARA, México, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El programa de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibió por quinta ocasión consecutiva reacreditación de su programa por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), esta acreditación se renueva cada 5 años. Para obtenerla nuevamente, el COMAEM evaluó el plan de estudios del programa, la calidad académica, alumnos, infraestructura, gestión y mejora continua, en las cuales la UAG obtuvo destacados resultados. Continue Reading

Esta acreditación avala la calidad educativa de la carrera de Medicina. Dr. Julio César Gómez, Presidente del COMAEM, y Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG. El Presidente del COMAEM destacó la sobresaliente evaluación del Programa de Medicina de l UAG. Dra. Beatriz Tinoco Torres, Decano de Medicina.

Con esta acreditación, la UAG avala que su programa de Medicina cuenta con los estándares de calidad adecuados para que los alumnos adquieran herramientas necesarias para ejercer su profesión; además a los empleadores les ayuda a asegurarse que contratan a personal calificado.

Dicho reconocimiento fue entregado en el Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES), ubicado en el Instituto de Ciencias Biológicas (ICB), en que estuvo presente el Dr. Julio César Gómez Fernández, Presidente del COMAEM.

Por parte de la UAG, se contó con la presencia del Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector; el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General; el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud; y la Dra. Beatriz Tinoco Torres, Decano de Medicina, así como alumnos y profesores.

Reacreditación de gran alcance

El Dr. Alfonso Petersen Farah compartió un mensaje en el que destacó que obtener cinco reacreditaciones continuas es un hecho excepcional en el contexto nacional, y que muy pocas escuelas de medicina en México cuentan con una trayectoria tan sostenida en procesos de evaluación externa.

"La acreditación es un procedimiento riguroso, llevado a cabo por el Consejo, en el que participan profesores y administradores de otras universidades que revisan de forma detallada los planes de estudio, los procesos académicos, la infraestructura y los campos clínicos de la UAG", expuso.

Asimismo, señaló que el alcance de esta reacreditación trasciende el ámbito nacional, pues contribuye significativamente al reconocimiento internacional del programa, en particular en Estados Unidos, facilitando que los egresados de la UAG puedan acceder a oportunidades de formación y desarrollo profesional en ese país, respaldados por la calidad de su formación médica.

El Dr. Petersen Farah resaltó como ejemplo al CIES, que es un logro en la infraestructura de la institución, un nuevo espacio que refleja la apuesta de la UAG por la innovación educativa, al incorporar tecnología de punta, simulación clínica e Inteligencia Artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, enfatizó que "someterse periódicamente a procesos de evaluación y reacreditación no es solo un motivo de orgullo, sino sobre todo una responsabilidad y un compromiso permanente con la excelencia académica y la mejora continua en la formación de médicos".

Compromiso con la educación médica

El Dr. Gómez Fernández, Presidente del COMAEM, antes de entregar la placa de acreditación, subrayó que la quinta reacreditación del programa de Médico Cirujano de la UAG constituye una clara evidencia de calidad educativa, solidez institucional y alto compromiso con la formación de profesionales de la salud.

"Esta reacreditación, con vigencia de 5 años, deriva en uno de los puntajes más altos otorgados por el organismo, lo que coloca a la UAG en un lugar destacado dentro de la educación médica en México y a nivel internacional. Este logro no pertenece únicamente a una institución, pertenece a toda una comunidad que, apuesta por la calidad, la excelencia y la mejora continua", afirmó.

El Presidente de COMAEM destacó que la destacada evaluación a la UAG se debe a factores como la implementación de sistemas de gestión de calidad, la actualización curricular basada en competencias, el fortalecimiento de la formación clínica y el impulso a la investigación en el ámbito de la educación médica y la salud que ofrece la institución.

Asimismo, recordó que la UAG fortaleció sus vínculos académicos, su innovación tecnológica y la actualización de sus programas, lo que se refleja en su presencia en rankings de las mejores escuelas de medicina.

En la ruta correcta

El Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG, expresó que esta quinta reacreditación consecutiva representa un motivo de profundo orgullo para la universidad, especialmente porque la Facultad de Medicina formó parte de las primeras facultades fundadas hace 91 años.

Por otro lado, aseguró que este reconocimiento confirma que la UAG avanza por la ruta correcta en la búsqueda de la excelencia académica y en la formación de futuros médicos que pondrán en alto el nombre de la institución y del país. Además, que la institución cuenta con infraestructura y equipo de primer nivel al servicio de los estudiantes.

"Es importante contar con infraestructura de vanguardia para la enseñanza de la medicina como el CIES de la UAG, un ecosistema de aprendizaje inmersivo, colaborativo y tecnológicamente enriquecido que fortalece la experiencia formativa de los estudiantes", explicó.

Señaló que la acreditación vigente para los programas de medicina en el campus Guadalajara y en Tabasco respalda la proyección nacional e internacional de los egresados "y esto permite contribuir de manera sólida a la formación de médicos que podrán desempeñarse en el sector salud de México, Estados Unidos, Puerto Rico y otros países".

Médicos de excelencia

Por su parte, la Dra. Tinoco Torres, expresó que esa acreditación refrenda el compromiso institucional con la excelencia académica y con la respuesta responsable a las necesidades de la sociedad.

"La reacreditación no solo confirma el cumplimiento de altos estándares, sino que convoca a la comunidad a redoblar su esfuerzo y compromiso. Este reconocimiento debe impulsar a la UAG a seguir creciendo como institución y a continuar formando médicos íntegros, con excelencia profesional y profundo sentido humano", afirmó.

Añadió que este logro es parte de la ruta de fortalecimiento de la Facultad de Medicina rumbo al centenario de la universidad.

De esta forma, la UAG consolida su posición como referente en educación médica al articular investigación, docencia y vinculación social orientadas hacia la excelencia académica y la pertinencia social.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara