Comparte una Ola A.C. lleva a niñas de casas hogar en México por primera vez al mar.

Una propuesta de sanación colectiva, cuidado emocional y trasnformación social

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En México, miles de niñas que viven en casas hogar muchas veces crecen sin acceso a experiencias recreativas, emocionales y educativas alternativas. Frente a esta realidad, Comparte una Ola, asociación civil sin fines de lucro, impulsa un proyecto único en el país que permite a niñas de casas hogar conocer por primera vez el mar.

La organización trabaja en sinergia con casas hogar y organizaciones sociales para disminuir desigualdades que afectan a niñas, niños y mujeres, a través de experiencias vivenciales que fortalecen su sensibilidad, creatividad, autoestima y conexión con la naturaleza.

Una problemática urgente

Se estima que en México 30 mil niñas, niños y adolescentes viven en orfanatos o albergues, y que 5 millones están en riesgo de perder el cuidado familiar por causas como pobreza, violencia intrafamiliar, adicciones y procesos judiciales. Más de 1 millón de niñas y niños han perdido ya el cuidado parental, enfrentando contextos de violencia, exclusión y vulneración de derechos. Las casas hogar, enfrentan enormes desafíos para ofrecer no solo protección básica, sino también espacios de cuidado emocional y experiencias formativas transformadoras.

El proyecto Comparte una Ola

Esta es una propuesta de sanación colectiva, basada en una metodología propia que integra cuerpo, emoción, arte y conexión con la naturaleza. Tiene una duración de 3 meses y se desarrolla en 4 fases: preparación emocional en casas hogar; un campamento de 4 días en el mar, donde las niñas participan en actividades de yoga, arte, canto, autocuidado y educación ambiental; talleres de integración de la experiencia; y un cierre con conferencias sobre género, racismo y la aplicación de la experiencia en su cotidiano.

El proyecto se articula en 3 ejes:

Cuidado del ser y salud emocional

Cuidado del medio ambiente

Arte

Impacto comprobado

Comparte una Ola ha beneficiado directamente a 60 niñas, trabajado con 5 casas hogar y 2 centros tortugueros, liberado 400 tortugas, recolectado 180 bolsas de basura en playas e impartido 64 talleres, generando impactos positivos y duraderos.

Un proyecto sostenido por la sociedad civil

Comparte una Ola A.C. asume la totalidad de los costos del proyecto, por lo que invita a la sociedad civil a sumarse con donaciones. La organización cuenta con recibos de donatariedad.

Ayúdanos a que más niñas de casas hogar conozcan por primera vez el mar.

¡Comparte una Ola!

LINKS VIDEOS Y FOTOS:



Fotografías de niñas de casas hogar:

http://comparteunaola.org/cuo2022.php

Video 0:46 SEGUNDOS

https://www.youtube.com/watch?v=v9mGer1PCYU

Comparte una Ola 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Nr2VEfLADNY

Testimonio niñas de casas hogar

https://www.youtube.com/watch?v=e_FL8d1Ritk&t=112s

¿Qué le dirían a otras niñas de casas hogar que van al mar?

https://www.youtube.com/watch?v=zrMsSbyVWwk&t=29s

Artistas Testimonio de la Canción para Comparte una Ola, Mar Adentro

http://comparteunaola.org/campanas.php

FUENTE Comparte una Ola A.C.