Conferencia sobre la Transición Energética 2025 dio inicio en la Future Science City de Beijing

Bajo el lema «Acelerar la innovación colaborativa entre empresas y gobiernos locales para la transición verde», la conferencia de este año presentó un programa amplio y variado: sesión de apertura y plenaria, dos eventos principales, una actividad de intercambio técnico y seis reuniones temáticas. Actividades adicionales incluyeron visitas guiadas a Energy Valley, presentaciones (roadshows) de proyectos y encuentros a puerta cerrada.

La ceremonia de inauguración y la sesión plenaria, celebradas el primer día, reunieron a líderes del sector energético de China y del extranjero para explorar la innovación aplicada, el desarrollo del ecosistema y la colaboración intersectorial. Entre los principales resultados presentados en el evento figuraron el «Informe Global sobre la Transición Energética 2025» y el «Libro Blanco 2025 sobre el Desarrollo Industrial de Energy Valley en la Future Science City de Beijing».

Dos eventos destacados —el Foro de Cooperación Empresa–Gobierno Local y la Conferencia sobre el Desarrollo de Alta Calidad de Energy Valley— se centraron en profundizar la colaboración entre empresas, universidades, instituciones financieras y gobiernos locales. Estas sesiones tuvieron como objetivo impulsar la innovación coordinada y acelerar el posicionamiento de Energy Valley como un centro de innovación energética de reconocimiento mundial.

La conferencia incluyó además una actividad de intercambio técnico con un formato híbrido interior–exterior. Se invitó a quince reconocidas empresas nacionales e internacionales a presentar sus últimas innovaciones en transición energética verde y tecnologías digitales. La parte en interiores puso de relieve la integración de la energía con las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, mientras que la zona exterior exhibió perros robot y vehículos de dos ruedas impulsados por hidrógeno, equipos de producción y repostaje de hidrógeno, así como drones para la inspección de equipos eléctricos.

El lugar de celebración, Energy Valley en la Future Science City, tiene el encargo de convertirse en un centro de innovación en el sector energético con influencia global y en una zona núcleo de la industria energética avanzada de Beijing. Cuenta con ventajas distintivas para el desarrollo de la industria energética avanzada, entre ellas abundantes recursos de innovación, una cadena industrial completa, políticas consolidadas favorables a las empresas y servicios de apoyo de alta calidad. El distrito de Changping aprovechará Future Science City como plataforma clave para convertir Energy Valley en una fuente de innovación tecnológica, un nuevo punto de referencia para el desarrollo industrial y una zona piloto de transición verde en el ámbito de la energía avanzada.

El distrito de Changping da una cordial bienvenida al talento global —especialmente a expertos, emprendedores e inversores del sector energético— a que acudan a Future Science City para intercambios, visitas sobre el terreno y oportunidades de inversión. Unamos nuestras fuerzas para construir juntos la Future Science City y aportar nuestra sabiduría y nuestras capacidades a la aceleración del desarrollo de Beijing como centro internacional de innovación científico-tecnológica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833774/2025_Energy_Transition_Conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833775/Outdoor_Exhibition_Zone.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2833773/Beijing_Future_Science_City_Logo.jpg

FUENTE Beijing Future Science City Administrative Committee