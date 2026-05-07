Congreso internacional de la organización de crédito prendario PIGNUS en Viena

Hasta el 9 de mayo de 2026 en el Dorotheum de Viena: 41ª Asamblea General de la "Asociación Internacional de Instituciones de Crédito Prendario y Social" con participantes de 22 países y cuatro continentes

VIENA, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El negocio del crédito prendario es una de las formas más antiguas de actividad financiera y está profundamente arraigado en la tradición europea. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, en particular a los Montes de Piedad (1462) fundados por la orden franciscana, que surgieron como una alternativa justa a los prestamistas privados. Hasta hoy, el sistema se basa en un principio sencillo y sostenible: mediante el depósito de un objeto de valor como garantía, los clientes obtienen liquidez a corto plazo sin perder su propiedad y sin asumir responsabilidad personal. En aproximadamente el 90 % de los casos, las prendas son recuperadas, lo que convierte al crédito prendario en una solución flexible y socialmente responsable de financiación temporal, contribuyendo además a la economía circular.

PIGNUS, organización sin ánimo de lucro fundada en Milán en 1957, reúne actualmente a 47 instituciones de crédito prendario de 22 países en cuatro continentes. Su objetivo es fomentar el intercambio internacional y destacar la importancia de la inclusión financiera, es decir, el acceso a servicios financieros seguros, asequibles y utilizables. En conjunto, las instituciones miembros atienden a unos 50 millones de clientes en todo el mundo y generan un volumen anual de préstamos prendarios superior a los 20.000 millones de dólares estadounidenses, con un valor medio de préstamo de unos 400 euros.

Un elemento central de PIGNUS es el intercambio internacional de conocimientos y experiencias. A pesar de las diferencias culturales, religiosas y económicas, todos los miembros comparten una base común de valores: responsabilidad, transparencia y conducta ética. Estos principios constituyen el denominador común que caracteriza al sector del crédito prendario a nivel mundial y subraya su papel como instrumento financiero fiable y con orientación social.

Hasta el 9 de mayo de 2026, el Dorotheum de Viena será el anfitrión del 41º Congreso Internacional de Crédito Prendario de PIGNUS. El evento reúne a participantes de todo el mundo y se centra en el diálogo internacional, la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de la conciencia pública sobre la importancia social del crédito prendario.

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FUENTE PIGNUS