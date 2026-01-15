Contar un Secreto ¡te lleva a los TikTok Awards!
15 ene, 2026, 18:00 GMT
Participa en la edición 2026 de nuestro exitoso TikTok Challenge #TeCuentoMiSecreto y gana una experiencia inolvidable:
Asistir a los TikTok Awards el próximo 29 de enero en CDMX.
Disfrutar de un Full Glam Day para brillar como nunca.
Desayuno con una de tus influencers Secret favoritas.
Y recibe un año de producto gratis de Secret.
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando las mujeres comparten los secretos detrás de sus logros, su confianza se multiplica. Enfrentar retos, superar los nervios y mantenerse frescas no es casualidad: es cuestión de estar preparadas, ¡y Secret Cherry Blossom es tu mejor aliado!
En esta ocasión contar tus secretos no sólo da esa complicidad, también te puede llevar a ¡estar en los TikTok Awards el próximo 29 de enero de 2026 en CDMX!
¿Cómo participar?
- Graba un TikTok donde cuentes un "secreto" de:
1. Un momento que te hizo sudar y que te arrepentiste de no haber usado Secret o
2. Un momento en que gracias a Secret te sentiste fresca y protegida, y no sudaste.
2. Usa tu Secret Cherry Blossom como micrófono.
3. Añade el hashtag #TeCuentoMiSecreto en la descripción del video.
4. Asegúrate de tener tu perfil público
¡Y listo! Ya estás participando por uno de los 3 pases dobles para vivir los TikTok Awards con glamour y confianza. Además, disfrutarás de un Full Glam Day para que la única preocupación sea caminar segura y fresca por la pink carpet. Ah, y no olvides: también recibirás un año de producto gratis.
Contar un secreto nunca había sido tan recompensado. ¡Mucha suerte!
Para más información visita: https://www.onepg.com.mx/te-cuento-mi-secreto (adjuntos)
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862192/Secret_Gel_Cherry_Blossom.jpg
