CORE GROUP RESOURCES AMPLÍA SU PRESENCIA CON UNA NUEVA OPERACIÓN EN TRINIDAD Y TOBAGO

HOUSTON, 16 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Core Group Resources, líder en la provisión de personal a múltiples industrias mediante la identificación, contratación y crecimiento del talento adecuado, se complace en anunciar la apertura de Core Trinidad, Ltd., en Trinidad y Tobago. Esta expansión estratégica tiene por objeto prestar un mejor servicio a los clientes del Core Group en la región, centrándose en los sectores energético, marítimo, de la construcción y sectores afines. La empresa se centrará en maximizar el contenido trinitense, lo que significa que, siempre que sea posible, el personal será nacional del país y apoyará a empresas trinitenses, contribuyendo así a un impacto económico positivo en Trinidad y Tobago.

"Estamos encantados de aportar nuestras décadas de experiencia local y conocimientos en materia de contratación junto con nuestra red de profesionales locales cualificados para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes en la región", declaró Matt Fuhrman, CEO de Core Group. "El establecimiento de operaciones locales no solo apoyará la economía trinitense, sino que también garantizará el mejor servicio posible a nuestros clientes, bajo la experimentada dirección de Dan O'Connor, y creará oportunidades profesionales duraderas para nuestros candidatos".

Dan O'Connor, vicepresidente de Core Group Caribbean, dirigirá la nueva operación en Trinidad. O'Connor cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de operaciones corporativas y ha establecido varias empresas en Trinidad desde 2004, por lo que aporta profundas relaciones y experiencia a la aventura de Core Group.

Como parte de su estrategia de expansión global, Core Group está aportando sus sistemas, programas informáticos y procesos de colocación patentados para trabajar en estrecha colaboración con las principales empresas de exploración y producción (E&P), autónomos, contratistas de servicios y empresas de propiedad local de la región con el fin de proporcionar personal de calidad en puestos técnicos y no técnicos de gran demanda.

En línea con el compromiso de la empresa con la seguridad y la excelencia operativa, Core Trinidad, Ltd., contará con la certificación STOW-TT (Safe TO Work in Trinidad and Tobago) para entornos de alto riesgo. Los candidatos y clientes interesados en obtener más información sobre los servicios de Core Trinidad pueden visitar https://www.coregroupresources.com/core-trinidad.

Acerca de Core Group Resources:

Core Group Resources es una empresa dinámica especializada en la provisión de personal a través de la búsqueda de ejecutivos, reclutamiento, dotación de personal, consultoría y contratación. Dedicados a poner en contacto a profesionales apasionados con organizaciones líderes, destacan en diversos sectores, como el marítimo, la sanidad, la tecnología, las energías renovables y muchos más. Su compromiso con la excelencia y los servicios a medida convierten a Core Group en un socio de confianza para alcanzar el éxito empresarial. Para obtener información adicional, visite www.coregroupresources.com.

Acerca de Core Trinidad, Ltd.

Core Trinidad, Ltd. se estableció en 2024 como una filial de Core Group Resources, aprovechando la profundidad de la experiencia de la empresa matriz y la capacidad de proporcionar personal de calidad a través de la búsqueda de ejecutivos, reclutamiento, dotación de personal, consultoría y contratación. Las operaciones locales de Core prestan servicio a las principales empresas de E&P, autónomos, contratistas de servicios y empresas locales de Trinidad y Tobago. Para obtener información adicional, visite: www.coregroupresources.com/core-trinidad.

