Coursera se asocia con OpenAI para incorporar funciones de aprendizaje a la primera generación de apps en ChatGPT

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, anunció hoy que forma parte de la primera generación de apps de OpenAI en ChatGPT, presentada en el DevDay de OpenAI. Esta alianza marca la primera vez que una plataforma de aprendizaje en línea se integra directamente en ChatGPT, lo que facilita el acceso a contenido educativo confiable y de primer nivel a cientos de millones de estudiantes en todo el mundo.

Cada semana, más de 800 millones de personas usan ChatGPT, siendo el aprendizaje uno de los usos más comunes. Ahora, estos usuarios podrán acceder a videos e información relevante de Coursera en las conversaciones de ChatGPT, lo que facilita el acceso al contenido educativo y convierte las conversaciones cotidianas en experiencias de aprendizaje dinámicas e interactivas. Para acceder a la app de Coursera en ChatGPT, los usuarios pueden solicitar a ChatGPT la app por su nombre. ChatGPT también sugerirá cuándo reconoce que el contenido de Coursera puede ser útil para la conversación.

"Esta colaboración refleja el compromiso compartido de Coursera y OpenAI de ampliar el acceso a la educación y ayudar a personas de todo el mundo a aprender, crecer y prosperar", afirmó Greg Hart, director ejecutivo de Coursera. "Al poner aprendizaje confiable y verificado al alcance de cientos de millones de personas, podemos ayudarles a adquirir las habilidades que necesitan para aprovechar las oportunidades económicas y prepararse para los empleos del futuro".

"ChatGPT se está convirtiendo rápidamente en una de las herramientas predilectas para quienes desean aprender algo nuevo. Pero las experiencias de aprendizaje más poderosas se dan cuando la experiencia humana y la IA trabajan juntas", afirmó Leah Belsky, vicepresidenta de Educación de OpenAI. "Al incorporar la experiencia de educadores e instituciones de primer nivel de Coursera a ChatGPT, los estudiantes pueden encontrar contenido confiable con mayor facilidad, desarrollar habilidades que les preparen para el trabajo, impulsar sus carreras y acceder a nuevas oportunidades".

Esta aplicación, desarrollada con el SDK de aplicaciones de OpenAI, representa un paso significativo para facilitar el descubrimiento de la educación de alta calidad a gran escala, integrando el contenido de Coursera directamente en ChatGPT para que los estudiantes puedan pasar de la curiosidad a la obtención de credenciales con mayor rapidez y confianza.

Coursera se enorgullece de ser el primer socio de la plataforma de aprendizaje en línea, y uno de los primeros en general, en la nueva generación de aplicaciones de OpenAI en ChatGPT. Juntos, Coursera y OpenAI continuarán explorando cómo la IA generativa puede hacer que el aprendizaje sea más personal, interactivo y escalable.

La nueva app de Coursera ya está disponible para todos los usuarios registrados de ChatGPT fuera de la UE con los planes Free, Go, Plus y Pro. Comienza en inglés y ofrece subtítulos y doblaje de vídeo en idiomas seleccionados. Para obtener más información sobre la app de Coursera en ChatGPT, visita el blog "Apps in ChatGPT" o pruébala en ChatGPT desde hoy.

Acerca de Coursera

Coursera fue fundada en 2012 por Andrew Ng y Daphne Koller con la misión de brindar acceso universal a un aprendizaje de primer nivel. Hoy en día, es una de las plataformas de aprendizaje en línea más grandes del mundo, con 183 millones de estudiantes registrados al 30 de junio de 2025.

