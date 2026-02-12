CRACKS SE INTEGRA A IRIS SPORT MEDIA Y FORTALECE SU PRESENCIA REGIONAL

MIAMI, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cracks Sports & Media anunció su integración a IRIS Sport Media a través de una alianza estratégica que marca un nuevo hito en la evolución de la agencia. Este paso consolida su posicionamiento como una plataforma regional de sports marketing, gestión de derechos y experiencias.

La nueva estructura permitirá a Cracks fortalecer su propuesta de valor y conectar al mercado latinoamericano con una red internacional de clientes, marcas y propiedades. En un contexto en el que la industria demanda soluciones integrales que articulen sponsorship, contenido, experiencias y distribución.

Con oficinas en Miami y Buenos Aires, y operaciones en todo el continente americano, Cracks se apoya en el respaldo internacional de IRIS para escalar su alcance e impulsar el crecimiento del deporte en la región, elevando el impacto de América Latina dentro del ecosistema deportivo global.

Unidas en una plataforma global

Ioris Francini, fundador de IRIS Sport Media y ejecutivo con más de 20 años de trayectoria en la industria del deporte y el entretenimiento, afirmó: "Las capacidades de Cracks elevan el estándar de servicio en América Latina. Marcas y titulares de derechos buscan hoy generar impactos más profundos mediante la integración de derechos, contenido y experiencias".

Desde Cracks, la alianza es vista como una oportunidad para escalar su modelo. Rodolfo Travers, cofundador de la agencia, señaló que "al unir fuerzas con IRIS, combinamos nuestro conocimiento local con una plataforma global para impulsar oportunidades en toda Latinoamérica. Esta alianza fortalece la conexión entre marcas, derechos y fans, para potenciar el impacto del deporte en la región".

Por su parte, Gustavo Huertas, cofundador de Cracks, comentó: "este partnership potencia nuestro rol en el ecosistema deportivo y reafirma nuestra manera de trabajar: conectar, colaborar e innovar. Junto a IRIS, ampliamos nuestra propuesta de valor y diferencial para marcas y partners".

Sobre Cracks Sports & Media

Cracks Sports & Media es una agencia regional de deportes especializada en gestión de derechos, alianzas estratégicas y experiencias centradas en el fan. Opera en América Latina con oficinas en Buenos Aires y Miami. Fundada en 2022.

Más información: www.cracksgroup.com

Sobre IRIS Sport Media

IRIS Sport Media es una firma global de asesoría deportiva especializada en comercialización de derechos, consultoría estratégica y desarrollo de negocios para titulares de derechos e inversores. Fundada en 2023, opera a nivel internacional.

Más información: www.irissport.media

