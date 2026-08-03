Cuando la belleza se encuentra con la creatividad: Oriflame es nombrado Socio Oficial de Fragancias de las giras de Cirque du Soleil en México y Europa

CIUDAD DE MÉXICO, Aug. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, la compañía global de belleza y bienestar, anuncia hoy una nueva alianza con Cirque du Soleil, convirtiéndose en el Socio Oficial de Fragancias de las giras de la compañía en México y Europa, con motivo del próximo lanzamiento de Possess Intense for Women y Possess Intense for Men, Eau de Parfum.

Al unir a dos marcas reconocidas a nivel mundial por su excelencia artística, esta colaboración celebra la creatividad, la autoexpresión y el poder de inspirar confianza a través de experiencias significativas.

Oriflame es nombrado Socio Oficial de Fragancias de las giras de Cirque du Soleil en México y Europa.

En el corazón de esta alianza se encuentra la afinidad natural entre dos organizaciones que impulsan el talento sin fronteras. Cirque du Soleil reúne a artistas de todo el mundo para crear espectáculos extraordinarios, mientras que Oriflame apoya a una comunidad global de emprendedores de belleza, generando oportunidades sin importar el origen o la ubicación geográfica de las personas.

A través de esta colaboración, Oriflame busca reinventar la forma en que se vive una fragancia, convirtiéndola en parte de una experiencia creativa multisensorial inspirada en la imaginación y el arte.

En México, Oriflame presentará Possess Intense mediante una activación especial durante la temporada de ECHO, el espectáculo que sucederá bajo la Gran Carpa de Cirque du Soleil en la Ciudad de México, y se llevará a cabo del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Al hablar sobre la alianza, Anna Malmhake, CEO y Presidenta de Oriflame, comentó:

"Esta alianza representa una poderosa expresión de cómo la belleza y la creatividad pueden unirse. Cirque du Soleil inspira a través de extraordinarias expresiones artísticas, mientras que Oriflame empodera a las personas para expresarse mediante la belleza y el emprendimiento. Juntos podemos transformar la fragancia en una experiencia mucho más emocional, inmersiva y significativa."

Por su parte, Enrico Sparvoli, Director General de Oriflame Mexico, señaló:

"Las fragancias siempre han tenido el poder de despertar emociones y transportarnos a otros mundos. A través de esta colaboración estamos reinventando la fragancia como una experiencia moldeada por el arte y la narrativa. Esta visión cobrará vida más adelante este año con el lanzamiento de Possess Intense, una fragancia que captura la confianza, la transformación y la autoexpresión de una manera verdaderamente excepcional."

Tina Walsberger, Chief Marketing Officer de Cirque du Soleil, añadió:

"En Cirque du Soleil celebramos el extraordinario potencial del espíritu humano a través de la creatividad, el arte y la excelencia. En Oriflame hemos encontrado un aliado que comparte nuestra convicción de inspirar confianza, autoexpresión y desarrollo personal. Juntos estamos creando nuevas formas de conectar con audiencias y consumidores mediante experiencias que reflejan la imaginación, la innovación y la aspiración que están en el corazón de ambas marcas."

Como Socio Oficial de Fragancias de las giras de Cirque du Soleil en Europa y México, Oriflame trabajará junto con la compañía en una serie de activaciones e iniciativas diseñadas para dar vida a esta alianza en distintos mercados y con diversas audiencias.

La colaboración se materializará a través de Possess Intense, cuyo lanzamiento está previsto para Noviembre de 2026. Inspirada en los conceptos de transformación, presencia y poder interior, la fragancia representa una interpretación creativa de esta alianza, traduciendo la narrativa artística en una experiencia sensorial.

Esta alianza también representa la primera colaboración global de Oriflame de esta magnitud en más de una década, reflejando la ambición de la compañía por fortalecer la relevancia de su marca mediante iniciativas impulsadas por la cultura y la creatividad.

En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre el lanzamiento del producto y las activaciones dirigidas a consumidores.

Acerca de Oriflame

Oriflame es una compañía global de belleza y bienestar fundada en Suecia en 1967. Presente en más de 60 mercados, ofrece un amplio portafolio de productos innovadores, de alta calidad y desarrollados bajo principios de sostenibilidad para el cuidado de la belleza y el bienestar.

Basada en un modelo de venta social, Oriflame impulsa una comunidad global de aproximadamente 3 millones de Emprendedores de Belleza y miembros, brindándoles oportunidades para desarrollar sus propios negocios, adquirir nuevas habilidades y expresar su individualidad a través de la belleza.

Durante cinco años consecutivos, Oriflame ha sido reconocida como una de las Empresas Líderes en Acción Climática en Europa por Financial Times y Statista.

Para más información visita: www.oriflame.com.mx.

Acerca de Cirque du Soleil

Cirque du Soleil es un líder mundial en entretenimiento en vivo. Durante cuatro décadas, la compañía ha llevado los límites de la imaginación más allá, plasmando su visión creativa en una amplia variedad de formatos artísticos, incluidos espectáculos en gira y de residencia, producciones de temporada, obras teatrales y mucho más.

Desde su fundación en 1984, Cirque du Soleil ha inspirado a más de 430 millones de espectadores en 6 continentes y 86 países. Actualmente, la empresa canadiense cuenta con más de 3,000 colaboradores, entre ellos más de 900 artistas de más de 80 nacionalidades.

Para más información, visita cirquedusoleil.com.

FUENTE Oriflame