CUKTECH llega oficialmente a Amazon México para ampliar su oferta de carga portátil en el mercado local

04 abr, 2026, 02:00 GMT

Ciudad de México, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CUKTECH lanzó oficialmente su tienda en Amazon México, con lo que amplía el acceso local a su portafolio de soluciones de carga portátil para usuarios que buscan energía confiable para trabajo, movilidad y uso diario.

CUKTECH llega oficialmente a Amazon México para ampliar su oferta de carga portátil en el mercado local
CUKTECH llega oficialmente a Amazon México para ampliar su oferta de carga portátil en el mercado local

Entre los primeros productos disponibles destaca el CUKTECH CP25 Power Bank, una batería portátil de 20,000 mAh con cable integrado y compatibilidad de carga rápida multimarcas. El modelo ofrece hasta 40W de entrada y 55W de salida, además de admitir hasta 45W para laptops ligeras, por lo que puede funcionar como una opción práctica tanto para smartphones y tablets como para escenarios de productividad móvil. De acuerdo con el catálogo de la marca, el CP25 puede cargar un Samsung S25Ultra aproximadamente 2.6 veces y un iPhone 17 aproximadamente 3.6 veces.

Además del CP25, la marca también pone a disposición del mercado otros productos dentro de sus líneas Number Series y CP Series. La Number Series reúne sus modelos flagship, enfocados en mayor potencia, innovación y una experiencia de carga más avanzada, mientras que la CP Series está orientada a un uso diario más práctico, versátil y cercano a las necesidades cotidianas del consumidor. 

Fundada en 2016 y respaldada por experiencia acumulada en tecnología de carga, CUKTECH ha expandido su presencia a más de 100 países y regiones, con ventas acumuladas de más de 150 millones de power banks y 20 millones de cargadores.

