CUKTECH llega oficialmente a Amazon México para ampliar su oferta de carga portátil en el mercado local
04 abr, 2026, 02:00 GMT
Ciudad de México, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CUKTECH lanzó oficialmente su tienda en Amazon México, con lo que amplía el acceso local a su portafolio de soluciones de carga portátil para usuarios que buscan energía confiable para trabajo, movilidad y uso diario.
Entre los primeros productos disponibles destaca el CUKTECH CP25 Power Bank, una batería portátil de 20,000 mAh con cable integrado y compatibilidad de carga rápida multimarcas. El modelo ofrece hasta 40W de entrada y 55W de salida, además de admitir hasta 45W para laptops ligeras, por lo que puede funcionar como una opción práctica tanto para smartphones y tablets como para escenarios de productividad móvil. De acuerdo con el catálogo de la marca, el CP25 puede cargar un Samsung S25Ultra aproximadamente 2.6 veces y un iPhone 17 aproximadamente 3.6 veces.
Además del CP25, la marca también pone a disposición del mercado otros productos dentro de sus líneas Number Series y CP Series. La Number Series reúne sus modelos flagship, enfocados en mayor potencia, innovación y una experiencia de carga más avanzada, mientras que la CP Series está orientada a un uso diario más práctico, versátil y cercano a las necesidades cotidianas del consumidor.
Fundada en 2016 y respaldada por experiencia acumulada en tecnología de carga, CUKTECH ha expandido su presencia a más de 100 países y regiones, con ventas acumuladas de más de 150 millones de power banks y 20 millones de cargadores.
