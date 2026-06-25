D2L amplía su presencia en Chile para impulsar la transformación digital de la educación superior

D2L colabora con su socio regional, Gindi, para ampliar su alcance y ofrecer experiencias de aprendizaje innovadoras mejoradas con IA

TORONTO, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- D2L, líder mundial en innovación en aprendizaje, anunció hoy una nueva alianza con Gindi para ayudar a ampliar su presencia en Chile, y apoyar la transformación del aprendizaje en la educación superior.

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"En D2L, creemos que ampliar el acceso a una educación de alta calidad en todo el mundo comienza con asociaciones locales sólidas", expresó Kenneth Chapman, vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas y Ventas de Canal de D2L. "Gindi aporta una sólida experiencia, fuertes relaciones institucionales y un profundo conocimiento del mercado, lo que nos permite ayudar a más instituciones de Chile a utilizar D2L Brightspace. Juntos, empoderar a estudiantes y docents con experiencias de aprendizaje mejoradas con IA innovadoras y dar otro paso significativo hacia nuestra misión de transformar la manera de aprender en todo el mundo".

Gindi, con sede en Chile, es un socio de confianza en el sector educativo del país, con relaciones establecidas entre instituciones de educación superior. La experiencia local de Gindi tiene como objetivo ayudar a D2L a ampliar su presencia en Chile mediante la colaboración activa con universidades y la generación continua de oportunidades de negocio, apoyando a las universidades en la modernización de sus entornos de aprendizaje con D2L Brightspace.

"Estamos encantados de trabajar con D2L para apoyar a las instituciones de educación superior en Chile a medida que modernizan la enseñanza y el aprendizaje", afirmó Hugo Godoy, CEO de Gindi. "Esta asociación reúne el profundo conocimiento de Gindi del panorama educativo local y la plataforma innovadora de D2L para ayudar a más instituciones a ofrecer experiencias de aprendizaje impactantes".

Esta asociación refleja el compromiso de D2L de llegar a los estudiantes y ayudar a las instituciones a avanzar en la transformación digital a escala global. Al combinar la experiencia y cercanía de socios locales como Gindi con la potencia de D2L Brightspace y las capacidades de inteligencia artificial de D2L Lumi, diseñadas específicamente para el ámbito educativo, D2L puede ayudar a más instituciones a ofrecer experiencias de aprendizaje flexibles, personalizadas y conectadas.

A medida que D2L continúa invirtiendo en el crecimiento impulsado por sociosen todas las regiones, este trabajo marca otro paso importante hacia la misión de D2L de transformar la manera de aprender en todo el mundo. Obtenga más información sobre el Programa para socios de D2L.

Acerca de Gindi

Gindi es una empresa tecnológica dedicada a ayudar a las instituciones de educación superior a adoptar soluciones digitales innovadoras. Con experiencia en toda América Latina, Gindi combina conocimientos locales con servicios de consultoría e integración de tecnología para ayudar a las instituciones a modernizar las experiencias académicas.

Acerca de D2L

D2L está transformando la manera de aprender en todo el mundo, ayudando a los estudiantes a lograr más de lo que jamás hubieran imaginado. En estrecha colaboración con clientes de todo el mundo, D2L tiene la misión de lograr que el aprendizaje sea más inspirador, atractivo y humano. Descubra cómo D2L ayuda a transformar vidas y ofrece resultados de aprendizaje sobresalientes en K-12, educación superior y empresas.

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FUENTE D2L Corporation