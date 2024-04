DE BUFFETT A BENIOFF: CONTINUANDO UN LEGADO DE COMPASIÓN Y GENEROSIDAD

El almuerzo anual de subasta benéfica de GLIDE Power of One contará con la presentación del presidente y director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, con la colaboración de eBay

SAN FRANCISCO, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Durante más de 60 años, GLIDE se ha dedicado a luchar contra las injusticias sistémicas, al crear caminos para salir de la pobreza y la crisis y transformar vidas. GLIDE anunció hoy que su evento anual Power of One Charity Auction Lunch, un exclusivo almuerzo de subasta benéfica que Warren Buffett inició hace más de 20 años, ahora será organizado por el presidente y director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff. El evento, único en su tipo, ha recaudado 53 millones de dólares para apoyar los programas y servicios transformadores de GLIDE, destinados a terminar con padecimientos como la pobreza, el hambre y la falta de vivienda de las personas, y promover la equidad a través del cambio de sistemas. Las ofertas para la subasta benéfica Power of One de este año contarán con la tecnología del reconocido socio de subastas eBay, y comenzarán el domingo 5 de mayo a las 7:30 p. m. PDT y finalizarán el viernes 10 de mayo a las 7:30 p. m. PDT. El postor ganador disfrutará de un inolvidable almuerzo para ocho personas con Benioff.

"Estamos muy agradecidos de que Marc Benioff continúe el legado de Warren Buffett de apoyar a la gente más vulnerable de San Francisco", dijo la Dra. Gina M. Fromer, presidente y directora ejecutiva de GLIDE. "La visión, generosidad y amistad de Warren Buffett en las últimas dos décadas ha permitido a GLIDE mejorar de forma directa las vidas de miles de personas a diario. Este legado está en las excelentes manos de Marc, quien durante mucho tiempo ha sido un defensor abierto de la igualdad y la justicia en el Área de la Bahía y en todo el mundo".

"El relevo está en las manos correctas con Marc Benioff", señaló Warren Buffett. "Va a hacer un trabajo maravilloso y mejorará lo que hice a lo largo de los años. Con el entusiasmo y el compromiso de Marc, junto con el liderazgo y la ayuda de los voluntarios de GLIDE, la empresa podrá continuar brindando sus servicios vitales para San Francisco".

"Me siento increíblemente honrado de continuar el legado de Warren al apoyar la subasta benéfica Power of One, y estoy muy agradecido por la pasión de Susie y el liderazgo de Warren y el reverendo Cecil Williams", expresó Marc Benioff. "Estamos encantados de trabajar con GLIDE, aprovechando su excelente trabajo para apoyar a la increíble ciudad de San Francisco".

Como una idea de la difunta Susie Buffett, GLIDE lanzó el almuerzo de subasta benéfica Power of One en el año 2000 e inicialmente recaudó $25 000 dólares. En 2003, por sugerencia de Warren Buffett, la subasta se trasladó a eBay, con lo que se logró atraer a postores de todo el mundo, y desde entonces, ha recaudado más de 53 millones de dólares para apoyar a GLIDE. El último almuerzo de subasta benéfica Power of One de Buffett en 2022 alcanzó una cifra récord de 19 millones de dólares. eBay for Charity es una de las plataformas benéficas más grandes del mundo, lo que permite a la comunidad global de 132 millones de compradores de eBay apoyar las causas que más les importan.

En los últimos 21 años, eBay ha promocionado la legendaria subasta en la plataforma eBay for Charity, lo que le ha abierto las puertas a la participación de su comunidad benéfica en todo el mundo.

"Como líder reconocido mundialmente y autor del libro sobre cómo cambiar el mundo para siempre, Marc es el sucesor natural para presentar el icónico almuerzo Power of One", dijo Jamie Iannone, director ejecutivo de eBay. "Juntos, eBay y GLIDE han inspirado para recaudar más de 50 millones de dólares en donaciones benéficas durante dos décadas de subastas anuales. Desde su creación, eBay for Charity ha ayudado a miles de organizaciones de todo el mundo a recaudar más de 1100 millones de dólares en nuestra plataforma, y esperamos seguir construyendo sobre ese legado".

Los fondos que se recaudan con el almuerzo de subasta benéfica Power of One ayudan a GLIDE a ampliar su alcance y profundizar su impacto. Los servicios de GLIDE, una organización fundamental en el vecindario Tenderloin de San Francisco, se han expandido para enfrentar los desafíos de las réplicas de la pandemia de COVID-19, el aumento de las sobredosis de opioides y la creciente desigualdad de ingresos. GLIDE implementa soluciones basadas en la evidencia que ayudan a más personas necesitadas a salir de las crisis y encontrar estabilidad y caminos para salir de la pobreza. Centrada en el impacto y la lucha contra los sistemas que fomentan la inequidad, GLIDE influye en las instituciones de poder, promueve políticas e inversiones que rompen los ciclos intergeneracionales de pobreza y falta de vivienda.

La subasta comienza en 25 000 dólares, y todos los postores deben estar previamente calificados antes del inicio del evento. Para calificar, visita eBay.com/GLIDE .

Acerca de GLIDE

Durante más de seis décadas que abarcan cambios políticos, económicos y culturales, GLIDE ha servido como un movimiento de justicia social, proveedor de servicios sociales y comunidad espiritual dedicada a fortalecer colectividades y transformar vidas. GLIDE es una entidad reconocida en todo Estados Unidos que se ha dedicado a luchar contra las injusticias sistémicas, al crear caminos para salir de la pobreza y la crisis y transformar vidas. A través de nuestros completos servicios integrados, iniciativas de apoyo y comunidad inclusiva, empoderamos a individuos, familias y niños para que puedan lograr estabilidad y prosperar. GLIDE está a la vanguardia en la búsqueda de soluciones para algunos de los problemas más apremiantes de la sociedad, incluida la pobreza, la falta de viviendas, y la justicia racial y social.

Acerca de Salesforce

Salesforce es el gestor de relaciones con el cliente (CRM) de inteligencia artificial más importante del mundo, y permite a las empresas conectarse con sus clientes de una manera completamente nueva a través de la capacidad de CRM + IA + datos + confianza en una plataforma unificada: Einstein 1. Para obtener más información, visita: www.salesforce.com (NYSE: CRM).

Acerca de eBay for Charity

eBay for Charity permite a los usuarios de la comunidad de eBay conectarse y apoyar a sus organizaciones benéficas favoritas cuando compran o venden en EE. UU. y en el extranjero. Los vendedores pueden donar hasta el cien por ciento de los ingresos a la organización benéfica que elijan, mientras que los compradores pueden agregar una donación a su compra al momento de completar la transacción. Hasta la fecha, la comunidad de eBay ha recaudado más de 1300 millones de dólares para organizaciones benéficas, y el programa está en camino de recaudar otros 600 millones de dólares para 2025. Visita www.eBayforCharity.org para obtener más información.

Acerca de eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) es una empresa líder a nivel mundial en comercio que conecta a las personas y crea comunidades a fin de generar oportunidades económicas para todos. Nuestra tecnología empodera a millones de compradores y vendedores en más de 190 mercados de todo el mundo, brindando a todos la oportunidad de crecer y prosperar. Fundada en 1995 en San José, California, eBay es una de las plataformas de comercio electrónico más importantes y diversas para descubrir un valor excelente y una selección única. En 2023, eBay posibilitó un volumen bruto de mercancías por más de 73 000 millones de dólares. Para obtener más información sobre la compañía y su cartera global de marcas en línea, visita www.ebayinc.com

