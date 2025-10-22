PANAMÁ, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras la exitosa celebración del café en Milán, los ojos del mundo cafetero se dirigen ahora a Panamá, un destino clave para el café de especialidad. Del 22 al 25 de octubre de 2026, baristas, tostadores, productores e innovadores se reunirán en el World of Coffee Panamá 2026, sede del prestigioso Campeonato Mundial de Baristas (World Barista Championship – WBC). Este evento será el primero en la historia de América Latina, y los baristas competirán en la tierra que produce el mismo café con el que trabajan.

De Milán a Panamá: ¡Los mejores baristas del mundo se reúnen aquí en octubre de 2026!

"Panamá no es solo un destino, es una experiencia", comentó Ricardo Koyner, Presidente de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP). "Con fincas de café en lugares como Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, Panamá es el corazón del café de especialidad. World of Coffee Panamá reunirá a toda la cadena de valor del café en un solo lugar lleno de inspiración, desde las plantaciones hasta la capital cosmopolita".

Los asistentes al evento podrán disfrutar de:

El Campeonato Mundial de Baristas 2026, donde los mejores baristas competirán por la máxima distinción en el lugar de origen del café.

donde los mejores baristas competirán por la máxima distinción en el lugar de origen del café. Una feria internacional, que mostrará las últimas tendencias, equipos e innovaciones del sector.

que mostrará las últimas tendencias, equipos e innovaciones del sector. Catas, talleres y experiencias sensoriales, que celebrarán la calidad del café panameño.

que celebrarán la calidad del café panameño. Una celebración cultural, que combinará el arte, el sabor y la creatividad.

Este evento también posicionará a Panamá como un centro regional para eventos internacionales de alto impacto. La Specialty Coffee Association (SCA), organizadora del evento, eligió al país por su infraestructura de primer nivel, su vibrante cultura y su fuerte tradición cafetalera.

World of Coffee Panamá 2026 es el resultado de una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la SCAP. El evento será una puerta abierta al futuro del café, promoviendo el crecimiento de la industria y la exportación de cafés especiales panameños.

De Milán a Panamá, ¡te esperamos en octubre de 2026 para vivir la experiencia del café en su origen!

Más información: panama.worldofcoffee.org

World Barista Championship: wcc.coffee/world-barista-championship

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802415/Imagen_de_WhatsApp_2025_10_21_a_las_12_33_15_446ffeb0.jpg

FUENTE Cámara de Comercio de Panamá