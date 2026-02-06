DeltaTrak amplía las opciones de cumplimiento para flujos de entrada para proveedores de productos frescos con FlashLink NOW, nuevos registradores en tiempo real

Aprobado para su uso por los principales minoristas de EE. UU. y respaldado por el acceso a la red UBQ

PLEASANTON, California, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DeltaTrak presentó una nueva generación de sus registradores en tiempo real, FlashLink NOW, que brindan a proveedores de productos frescos mayor visibilidad de las condiciones de la cadena de frío a medida que los requisitos de los minoristas para aceptar envíos continúan endureciéndose en todo el sector de comestibles de EE. UU.

Los requisitos de envíos de flujos entrantes van cada vez más allá de los datos de temperatura. Cuando se utilizan con la red UBQ, los registradores FlashLink NOW de DeltaTrak ofrecen información en tiempo real sobre la salida y llegada de los envíos, el tiempo de permanencia y los eventos de seguridad, como aperturas de puertas inesperadas. UBQ Network es una plataforma digital que reúne los servicios de varios proveedores de la cadena de frío en un solo lugar, lo que convierte los datos de envío sin procesar en información procesable.

Se requiere que los proveedores envíen productos, flores, carne, aves y mariscos para garantizar que los dispositivos de monitoreo se activen antes del tránsito. FlashLink NOW incluye una pantalla LCD en el dispositivo que permite a los remitentes confirmar de manera visual la activación antes del envío.

"Los programas de flujos de entrada de minoristas se basan cada vez más en datos y son cada vez menos indulgentes cuando se trata de cumplimiento de temperaturas y horarios de llegada", afirmó Fred Wu, director ejecutivo de DeltaTrak. "DeltaTrak permite a los proveedores pasar de informes retrospectivos a información en tiempo real, lo que les ayuda a responder más rápido y reducir riesgos. Esta aprobación destaca el cambio del sector hacia la visibilidad en tiempo real como un requisito básico en toda la cadena de frío".

Acceso a la red de UBQ para proveedores aprobados

Los proveedores que utilizan los registradores FlashLink NOW tienen acceso a la red de UBQ impulsada por DeltaTrak, que brinda servicios como inspecciones, soporte de reclamos, seguro de carga digital, informes de emisiones de carbono y recursos de cumplimiento para ayudar a administrar los requisitos de flujos entrantes de manera más eficiente.

Encuentre más información y acceda a los recursos del proveedor en: https://info.deltatrak.com/ubq-members

Acerca de la red UBQ impulsada por DeltaTrak

La red UBQ impulsada por DeltaTrak es una plataforma digital integrada que conecta los datos de la cadena de frío con herramientas, servicios y socios en toda la cadena de suministro. La plataforma se creó para satisfacer las crecientes demandas normativas, de cumplimiento y de visibilidad de datos y ayuda a proveedores, transportistas y socios logísticos a tomar decisiones más rápidas e informadas con datos en tiempo real.

Acerca de DeltaTrak, Inc.

DeltaTrak brinda soluciones de monitoreo de cadena de frío y seguimiento en tiempo real para productos sensibles a la temperatura y de alto valor. Sus tecnologías se utilizan a nivel mundial para respaldar la visibilidad de los envíos, la gestión de la vida útil y los esfuerzos de sostenibilidad. Para más información, comuníquese con su gerente de cuenta DeltaTrak o llame al 800-962-6776.

