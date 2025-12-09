DESCUBRE LA RUTA CARRETERA MÁS AUTÉNTICA Y SORPRENDENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur

BAJA CALIFORNIA SUR, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para los viajeros con espíritu explorador, el circuito norte de Baja California Sur ofrece una de las rutas más emocionantes e inmersivas de México. Comenzando y terminando en el encantador pueblo costero de Loreto —accesible vía vuelos directos desde Tijuana—, este recorrido de varios días invita a descubrir la belleza natural intacta, la riqueza cultural y la extraordinaria vida silvestre de la región… a tu propio ritmo.

A lo largo del camino, los viajeros pueden crear su propio itinerario estilo "elige tu propia aventura", con destinos alejados del turismo convencional: desde playas de arena blanca y paisajes desérticos remotos, hasta pueblos vibrantes llenos de historia y pinturas rupestres que anteceden a las pirámides.

Loreto: tranquilidad costera + aventura salvaje

El viaje inicia en Loreto, un Pueblo Mágico y hogar de la primera misión de las Californias. Ubicado entre la Sierra de la Giganta y las aguas turquesa del Mar de Cortés, Loreto es un paraíso para los amantes del aire libre, gracias a su parque marino nacional y sus cinco islas volcánicas: ideales para hacer senderismo, esnórquel, buceo y kayak.

Bahía de Concepción: playas de ensueño + vibra de campamento

A una hora al norte por la pintoresca carretera 1, se encuentra la Bahía de Concepción, una serie de playas bordeadas de palmeras que invitan a colgar una hamaca, abrir una cerveza fría y disfrutar la tarde descalzo. Se puede acampar en Playa Santispac o Playa El Coyote, donde las aguas poco profundas color turquesa son perfectas para un atardecer inolvidable. Ubicada en el municipio de Mulegé, esta bahía es uno de los secretos mejor guardados de Baja.

Mulegé: oasis entre palmas

A tan solo 30 minutos en coche, Mulegé ofrece encanto colonial relajado y un oasis ribereño que parece sacado de una película. Tranquilo, auténtico y lleno de rincones fotogénicos al atardecer, Mulegé invita a desacelerar y conectar con el presente.

La Purísima + Cabañas La Purísima: zona de reconexión total

Desde Mulegé, un desvío de 2.5 horas tierra adentro te lleva a La Purísima, un pequeño pueblo en la montaña que parece ser un botón de reinicio para el alma. Rodeado de cactus cardón gigantes y el silencio del desierto, este es el Baja más auténtico. Hospédate en Cabañas La Purísima, una acogedora base con comida casera bajacaliforniana y cielos estrellados infinitos.

Santa Rosalía: vibra francesa con corazón de Baja

De regreso hacia la costa, a unas 3 horas en carretera, se encuentra Santa Rosalía, un histórico pueblo minero donde Baja se vuelve única y fascinante. Desarrollado originalmente por franceses, aquí se mezclan culturas, colores y texturas. No te pierdas el pan dulce local, la Iglesia de Santa Bárbara (atribuida a Gustave Eiffel) y su arquitectura industrial llena de historia multicultural.

Sierra de San Francisco: pinturas rupestres + aventura en mula

Tres horas más al norte, adéntrate en el pasado ancestral de Baja con una travesía guiada en mula por los cañones protegidos por la UNESCO de la Sierra de San Francisco. Esta remota región alberga más de 400 enormes murales prehistóricos, pintados mucho antes que las pirámides. Es un viaje rústico, profundo y completamente inolvidable.

San Juanico / Scorpion Bay: surf y atardeceres desérticos

Viajando hacia el sur por unas 5 horas llegarás a San Juanico, conocido como Scorpion Bay, un paraíso mundialmente famoso para surfistas por sus olas interminables y su ambiente relajado. Ya sea surfeando la costa o simplemente disfrutando de la vibra tranquila del pueblo, esta parte del Pacífico es pura magia. Hospédate en Hotel Scorpion Bay o Hotel Hacienda, a solo pasos del mar.

Bonus: avistamiento de ballenas en Bahía Magdalena

Si viajas entre diciembre y abril, considera un desvío de 3.5 horas hacia Bahía Magdalena, donde podrás vivir una experiencia única al observar de cerca a las majestuosas ballenas grises que migran a estas aguas. Un encuentro tan conmovedor como inolvidable.

De regreso a Loreto: puestas de sol y vida lenta

Cierra el circuito con un viaje de 4.5 horas de vuelta a Loreto, donde puedes relajarte en alojamientos boutique como Hotel 1697 o el frente al mar Hotel Oasis. Brinda con un atardecer bajacaliforniano y comienza a planear tu próxima aventura… incluso antes de desempacar.

Para conocer más sobre Baja California Sur visita: Visit Baja Sur

Sobre Baja California Sur

Ubicado entre el Océano Pacífico y el Golfo de California, Baja California Sur abarca la mitad sur de la península de Baja California. Su clima es ideal para actividades como pesca, navegación, surf y buceo, convirtiéndolo en el sueño de cualquier amante de la aventura.

El estado ofrece paisajes espectaculares: desde playas ventosas al oeste, hasta tranquilas aguas turquesa al este, pasando por cañones, desiertos y oasis por explorar. Reconocido por su impresionante vida marina, el avistamiento de ballenas es uno de sus mayores atractivos turísticos, junto con la pesca deportiva, el kayak y la observación de aves.

Más información sobre el estado y sus regiones está disponible en: Visit Baja Sur

Contacto - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838065/Bahi_a_Concepcio_n__3___1.jpg

FUENTE Fideicomiso de Turismo Estatal de Baja California Sur